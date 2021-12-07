Numan Kurtulmuş Kafkasya barışına ilişkin konuştu

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; "Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtardığı süre içerisinde Türkiye'nin hem devlet olarak hem millet olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize 44 gün süren şanlı muharebe sırasında verdiğimiz destek ve sonrasındaki işbirliğimiz dolayısıyla Türkiye Azerbaycan ilişkileri yeni bir safhaya, güçlü bir safhaya doğru devrilmiştir. Özellikle Şuşa Anlaşması'yla birlikte Cumhurbaşkanımız da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey'le birlikte imzaladığı Şuşa beyannamesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladığı gibi Kafkaslar'da yeni bir barış ve esenlik perspektifi de konulmuştur. Bu zaferden sonra yani uzun yıllar süren işgalin sona erdirilmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonu muzafferiyetle bittikten sonra yeni bir dönemin başladığını hep beraber görüyoruz. Bu dönemin bundan sonraki esası Kafkaslar'da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın bu bölgenin altı ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması ve Kafkaslar'da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Kurtulmuş: "Ermenistan'ın Ermeni lobilerinin gösterdiği istikamette değil Ermenistan'da yaşayan Ermeni halkının da menfaatine olacak şekilde Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz. Çünkü Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başka yerlerdeki Ermeni lobilerinin havası başka bir şeydir. Ermenistan'ın realitesi başka bir şeydir. Bu anlamda bazı ülkelerin emperyalist ülkelerin Kafkasya'yı karıştırmak için Ermenistan'ın hayallerine geçmiş dönemlerde de destek vermelerini hiçbir sonuç alıcı olmadığı görülmüştür. Azerbaycan'ın bu zaferinden sonra ortaya konulan Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü seyahati sırasında açıkça ifade ettiği altı ülkenin altı Kafkas bölgesi ülkesinin sorunları çözmek için samimi bir diyalog zemini geliştirmesi, bütün ülkelerin hayrına ve bölgenin geleceğine istikrarını katkı sunacak önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.