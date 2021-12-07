Yerli ve milli teknolojilerimiz sahne aldı! Katar Emiri Al Sani, Hürjet ve Gökbey’i yakından inceledi

Katar ile Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birliği, son dönemde giderek artış gösteriyor. Katar, 2021 yılının ilk 11 ayı içerisinde Türkiye'den 180.5 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 145.1 milyon dolarlık kısmı, Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştirildi.