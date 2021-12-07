Yerli ve milli teknolojilerimiz sahne aldı! Katar Emiri Al Sani, Hürjet ve Gökbey’i yakından inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.
GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR
Erdoğan ve Al Sani, burada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.
Katar ile Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birliği, son dönemde giderek artış gösteriyor. Katar, 2021 yılının ilk 11 ayı içerisinde Türkiye'den 180.5 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 145.1 milyon dolarlık kısmı, Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştirildi.
Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Ejder Yalçın Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA), SERDAR Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi, AW139 Simülatörü, Yara Savunma Simülatörü ve bazı deniz platformları, Türkiye'nin Katar'a yönelik savunma ve havacılık ihracatına örnek verilebilir.
Savunma Sanayii Başkanı Demir ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in ajandasına ne olduğu ise henüz bilinmiyor. TUSAŞ, kısa süre önce ANKA SİHA ile HÜRKUŞ Askeri Eğitim Uçağı'nın ihracatlarını gerçekleştirmişti.
BİR KISMI ÜRETİME HAZIR DURUMDA
TUSAŞ'ın helikopter alanında GÖKBEY, T129 ATAK, T629, T929; uçak alanında HÜRKUŞ, HÜRJET, Milli Muharip Uçak (MMU); İHA alanında ANKA, AKSUNGUR, ŞİMŞEK ve uzay alanında ise Small Geo projeleri mevcut. Bu ürünlerin bir kısmının geliştirme faaliyetleri devam ederken, bir kısmı ise üretime hazır durumda.