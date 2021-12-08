Haberler Gündem Haberleri İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon! 29 kişilik suç örgütünün 25 üyesi...
Giriş Tarihi: 8.12.2021 09:00 Son Güncelleme: 8.12.2021 09:17

İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon! 29 kişilik suç örgütünün 25 üyesi...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon! 29 kişilik suç örgütünün 25 üyesi...

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen 29 kişilik suç örgütünün 25 üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de M.T.'nin liderliğinde faaliyet yürüten bir suç örgütüne geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Diyarbakır, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video

Yapılan aramalarda 10 kilogram bandrolsüz tütün, 70 mermi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. 25 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon! 29 kişilik suç örgütünün 25 üyesi...
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