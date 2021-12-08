İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon! 29 kişilik suç örgütünün 25 üyesi...

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de M.T.'nin liderliğinde faaliyet yürüten bir suç örgütüne geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Diyarbakır, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video

Yapılan aramalarda 10 kilogram bandrolsüz tütün, 70 mermi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. 25 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.