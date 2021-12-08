CHP’li başkandan eski personeline büyük kıyak! Tazminat ödememek için kafeyi belediyeye taşıdı



AK Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Bu çok koltuklu kişi, meclis üyesi seçilmeden önce 2019'a kadar Kültür Park'ta Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olarak kafe işletiyordu. 2019'da meclis üyesi seçilince kafeyi devretti. Tabi bu devir sonrası kafedeki çalışanlarına kıdem tazminatı ödemek zorundaydı. Bu tazminatları ödememek için de kafesindeki 8 çalışanını büyükşehirde işe soktu. Mecliste gündeme getirdim önce bir kişiyi bile işe almadığını söyledi, sonra işe aldırdığı 8 kişinin isimlerini sayınca kabul etti ama onları kendisinin aldırmadığını söyledi" diye konuştu.