CHP’li başkandan eski personeline büyük kıyak! Tazminat ödememek için kafeyi belediyeye taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun yaptığını duyanlar 'bu kadarına da pes doğrusu' dedi. Aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Tunç Soyer'in seçim kampanyasında da görev alan Özuslu Kültürpark'ta bulunan mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan işlettiği İzmir Sanat isimli kafeyi meclis üyesi seçildikten sonra kafeyi devretmek zorunda kaldı.
Özuslu, devrettiği işletmesindeki personelin tazminatlarını vermemek için çok ilginç bir yöntem buldu. Çalışanları ile anlaşan Özuslu, iddiaya göre 8 çalışanını tazminat istememeleri karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe soktu.
KENDİNE ÖZEL GARSON
Mustafa Özuslu'nun işe başlattığı 8 çalışanından olan Hacer B., Hatice K. ve Pınar B.'nin başkanlık katında Özuslu'ya garsonluk yaptığı, Sevgi Y., Şerife Y., Necati Y., Ayşegül Ş. ve Yaşar Ö.'nün ise belediyenin diğer birimlerinde çalıştıkları öğrenildi.
AK Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe
Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Bu çok koltuklu kişi, meclis üyesi seçilmeden önce 2019'a kadar Kültür Park'ta Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olarak kafe işletiyordu. 2019'da meclis üyesi seçilince kafeyi devretti. Tabi bu devir sonrası kafedeki çalışanlarına kıdem tazminatı ödemek zorundaydı. Bu tazminatları ödememek için de kafesindeki 8 çalışanını büyükşehirde işe soktu. Mecliste gündeme getirdim önce bir kişiyi bile işe almadığını söyledi, sonra işe aldırdığı 8 kişinin isimlerini sayınca kabul etti ama onları kendisinin aldırmadığını söyledi" diye konuştu.