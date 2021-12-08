CHP’li vekilin İçişleri Bakanı Soylu’ya ettiği küfür tutanaklara geçti

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığına dair bütçe görüşmelerinde CHP'li vekilin küfürü damga vurdu. CHP Grubu adına söz alan Bursa Millet vekili Erkan Aydın'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak ettiği "Şerefsiz" küfürü Genel Kurulunda kavgaya neden oldu. CHP'li Aydın'ın ettiği küfür tutanaklara geçmesine rağmen CHP'nin yayın organı ANKA Haber Ajansı İçişleri Bakanı Soylu'nun küfür ettiği yönünde haber hazırladı. İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından haberin yalan olduğu şeklinde paylaşımda bulundu.





TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığına dair bütçe görüşmelerinde CHP'li vekilin küfürü damga vurdu. CHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, "Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, sizin şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı" sözleri üzerine çıkan tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahtekârca yalan söylüyorsun, sahtekârca!" şekillide cevap verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine CHP'li Erkan Aydın, bir adım daha ileri giderek İçişleri Bakanı Soylu'ya "Şerefsiz" küfürü ettiği duyuldu.





TUTNAĞA RAĞMEN YALAN SÖYLÜYORLAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ettiği küfür tutanaklara geçti. İçişleri Bakanı Soylu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın sözlerini iade ederken Genel Kurul'da Ak Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan kavga üzerine oturuma ara verildi. CHP'nin yayın organı Anka Haber Ajansının tutanağa rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun küfür ettiği şeklinde haber hazırlayarak okuyucularına sunduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya üzerinden ANKA Haber Ajansının yalan haber yaptığını aktardı. Bakanlık Müşaviri Gültekin, "Yine yalan yine çarpıtma. TBMM'de CHP'li Erkan Aydın'ın konuşması esnasında, CHP sıralarından Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Bakanımıza defalarca "Şerefsizsin" demesi üzerine tartışma başlamıştır" şeklinde paylaşımda bulundu.