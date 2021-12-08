Çoban Yıldızı nedir? Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir?

Çoban Yıldızı halk arasında Zühre, Çolpan olarak da bilinmektedir. Adını Eski Roma tanrıçasından almıştır. Astronomik sembolü ise kadınlık sembolü ile aynıdır. Çoban Yıldızı Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerin tersine dönmektedir. Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik göstermektedir.

ÇOBAN YILDIZI NEDİR?

İsim olarak Çoban Yıldızı şeklide tabir edilse de aslında bir gezegeni ifade etmektedir. Bu gezegen Güneş Sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada yer alan Venüs gezegenin diğer ismidir. Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da tabir edilmektedir. Çünkü Dünya'ya çok benzer bir gezegendir. Güneş'e yakınlık bakımından 2. sırada yer olduğu için en sıcak gezegen olarak farkını ortaya koymaktadır. Çoban Yıldızı yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker. Çoban Yıldızı'nın özellikleri:

ÇOBAN YILDIZI OLARAK BİLİNEN GEZEGEN

Çoban Yıldızı sekiz gezegen arasındaki Venüs gezegenidir. Bu gezegenin diğer gezegenlerden farkı şu şekilde sıralanabilir:

Dünyaya yörüngesi itibarıyla ortalama mesafe olarak en yakın gezegendir.

Yer'den gözlendiğinde en parlak gezegendir.

Yüzey sıcaklığı en yüksek gezegendir.

Yer benzeri gezegenler arasında en yoğun atmosfere sahip olanıdır.

En çok uzay aracı gönderilen ve üzerinde en çok sayıda insan yapımı araç bulunan gezegendir.

Ekseni etrafında ters döner.

Çoban Yıldızı'nda yaşam olup olmadığı tartışılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu uzmanlar, Venüs'te hayat olduğunu kesin kanıtlar olmadığını ve daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

ÇOBAN YILDIZI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Çoban Yıldızı'nın anlamı aslında çobanlardan gelmiştir. Güneş doğmadan veya batmadan önce çok parlak olarak gözüktüğü için çobanlar tarafından kolaylıkla görülebilirmiş. Bu yüzden halk arasında Çoban Yıldızı, Akşam yıldızı, Sabah Yıldızı olarak adlandırılmıştır. Zühre gezegeni, Kervankıran, Çulpan gibi isimleri de vardır.