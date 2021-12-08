CSO ADA ANKARA 2021 yılını coşkuyla uğurluyor…

Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo'da doğan Michel Camilo, ulusal konservatuvar'da 13 yıl müzik profesörlüğü okuduktan sonra müzik profesörü unvanını kazandı. 16 yaşında Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrasının en genç üyesi olmuştur. Eğitimine New York'ta devam eden Camilo, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika ve Karayipler'deki festival ve salonlarda düzenli olarak performanslar sergiledi. Müzisyen bir aileden gelen İspanya doğumlu Flamenko gitaristi Tomatito, Endülüs'ün çeşitli kulüplerinde gitaristlik yaparken dünyaca ünlü efsanevi Flamenko gitaristi Paco de Lucia ile yolları kesişti.

GRAMMY, LATİN GRAMMY ve EMMY ÖDÜLLERİ…

Yolları ilk olarak 1984 yılında Madrid Caz Festivalinde kesişen ve daha sonra ikinci kez 1998 yılında Barselona Uluslararası Jazz Festivali'nde aynı sahneyi paylaştıktan sonra müzikal iş birlikleri 2000 yılında çıkardıkları 'Spain' albümüyle başladı. Bu albümü takiben 2006 yılında 'Spain Again' ve 2016 yılında ise 'Spain Forever' isimli üçüncü albümlerini çıkardı.

UNUTULMAZ BİR KONSER OLACAK

Ankara'da ilk kez performans sergileyecek olan Michel Camilo, 17 Aralık Cuma akşamı şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber Ana Salon'da olacak. Ve arkasından; 18 Aralık Cumartesi akşamı birçok kez aynı sahneyi paylaşan ikili bu kez CSO ADA ANKARA Ana Salon'da Ankaralı müzik severlere unutulmaz bir konser verecek.