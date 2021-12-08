Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi aracı kullanır?

2016 yılında yapılan yeni düzenleme ile beraber eski sürücü belgeleri yerine yeni çipli sürücü belgeleri geldi. Yenilenen ehliyet ayrıca 16 farklı kategoriye ayrıldı. Eskiden A, B, C, D gibi bilinen ehliyet sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F şekline dönüştürüldü. Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar bu sınıflardan kendilerine uygun olanı seçip başvuru yapacaklar. Hangi ehliyet sınıfı hangi araçları kullanılır? Sorusu burada merak edilmektedir. Ehliyet sınıfları nelerdir? İşte yanıtları…
Yeni ehliyetlerle beraber ehliyet sınıflarına da düzenleme getirildi. Araçlara takılan ek yükler, römorklar, yaş sınırları gibi birçok etkene bağlı olarak sınıflar belirlendi. Mesela; B sınıfı ehliyet kullanan birisi minibüs de kullanabilirken artık belirli deneyim kazandıktan sonra kullanabilecek. Engelli vatandaşların kullanmış olduğu H sınıfı ehliyet kaldırıldı. Otomatik vites sürücü belgesi de yeni eklendi. Ehliyet sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F olarak belirlendi.
Motorlu bisiklet yani Moped sürücüleri için M sınıfı sürücü belgesi getirildi. Yaş sınırı 16 olarak belirlenirken azami hız sınırları da eklendi. Azami hızı saatte 45 km'yi, eğer içten yanmalı motoru varsa silindir hacmi 50 santimetreküpü, eğer elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirildi. M sınıfı ehliyet tam 10 sene geçerlidir.
Ehliyet sınıfları deneyim şartları şu şekildedir:
|
SINIF
|
YETKİ
|
YAŞ
|
TECRÜBE
|
KAPSAM
|
SÜRE
|
M
|
Motorlu Bisiklet
|
16
|
-
|
-
|
10 yıl
|
A1
|
125 cc'ye kadar Motosiklet
|
16
|
-
|
-
|
10 yıl
|
A2
|
35 kw yi geçmeyen Motosiklet
|
18
|
-
|
M - A1
|
10 yıl
|
A
|
35 kw yi geçen Motosiklet
|
20
|
2 yıllık A2
|
M - A1 - A2
|
10 yıl
|
B1
|
4 tekerli Motosiklet
|
16
|
-
|
M
|
10 yıl
|
B
|
Otomobil ve Kamyonet
|
18
|
-
|
M - B1 - F
|
10 yıl
|
BE
|
Röomorklu Otomobil ve Kamyonet
|
18
|
B
|
M - B - B1 - F
|
10 yıl
|
C1
|
7500 kg'a kadar Kamyon ve Çekici
|
18
|
B
|
M - B - B1 - F
|
5 yıl
|
C1E
|
12000 kg'a kadar Kamyon ve Çekici
|
18
|
C1
|
M - B - BE - B1 -C1 - F
|
5 yıl
|
C
|
Kamyon ve Çekici
|
21
|
B
|
M - B - B1 -C1 - F
|
5 yıl
|
CE
|
Römorklu Kamyon ve Çekici
|
21
|
C
|
M - B - BE - B1 - C - C1 - C1E - F
|
5 yıl
|
D1
|
Minibüs
|
21
|
B
|
M - B - B1 - F
|
5 yıl
|
D1E
|
Römorklu Minibüs
|
21
|
D1
|
M - B - BE - B1 - D1 - F
|
5 yıl
|
D
|
Minibüs ve Otobüs
|
24
|
B
|
M - B - BE - B1 - D1 - F
|
5 yıl
|
DE
|
Römorklu Minibüs ve Otobüs
|
24
|
D
|
M - B - BE - B1 - D - D1 - D1E - F
|
5 yıl
|
F
|
Lastik Tekerlekli Traktör
|
18
|
-
|
M
|
10 yıl
|
G
|
İş Makinası
|
18
|
-
|
M
|
10 yıl
|
Ehliyet Sınıfları
|
Sürücü Kursu
|
Sınav Giriş Ücreti
|
Harçlar
|
Toplam
|
A1 Sınıfı
|
1.250TL
|
220TL
|
489TL
|
1.959TL
|
A2 Sınıfı
|
1.500TL
|
220TL
|
489TL
|
2.209TL
|
A Sınıfı
|
1.850TL
|
220TL
|
489TL
|
2.561TL
|
B Sınıfı Manuel ve Otomatik
|
1.850TL
|
220TL
|
991TL
|
3.061TL
|
B,C,D->A1 Sınıfı(Motosiklet Fark)
|
1.030TL
|
120TL
|
489TL
|
1.639TL
|
B,C,D->A2 Sınıfı(Motosiklet Fark)
|
1.200TL
|
120TL
|
489TL
|
1.809TL
|
B,C,D->A Sınıfı(Motosiklet Fark)
|
1.630TL
|
120TL
|
489TL
|
2.239TL