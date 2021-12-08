Gezegenlerin özellikleri - Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri ve özellikleri nelerdir?

Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre komşu bölgesini gezegenimsilerden temizlemiş, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisim gezegen olarak tanımlanmıştır. Bir gezegen, kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hâle gelecek kadar büyük olan ancak bir termonükleer füzyon başlatacak kadar büyük olmayandır. Güneş sistemi içerisinde yer alarak Güneş'e yakınlık derecesine göre sıralanırlar.

GEZEGENLERİN İSİMLERİ

Güneş sistemindeki gezegenlerin sayısı sekizdir. Bunların isimleri şu şekildedir:

Merkür,

Venüs,

Dünya,

Mars,

Jüpiter,

Satürn,

Uranüs ve

Neptün'dür.

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

MERKÜR

Güneş'e en yakın ve en küçük gezegendir.

Uydusu ve halkası yoktur.

Kütlesi Dünya'nın kütlesinin yirmide biri kadardır.

VENÜS

Güneş'e en yakın ikinci gezegendir.

Uydusu ve halkası yoktur.

Dünya'nın ikizi olarak adlandırılır.

Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı ve Tan Yıldızı olarak da bilinir.

Karbondioksit (CO2) ten oluşan kalın bir atmosferi vardır. Bu nedenle yüzey sıcaklığı yüksektir.

DÜNYA

Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü sıradadır.

Ay adında bir uydusu vardır

Güneş sisteminden yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.

Atmosferi ve sıcaklığı canlılar yaşaması için uygundur.

Yüzeyinin 4'te 3ü sularla kaplıdır.

MARS

Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü sıradadır.

İki adet uydusu vardır.

Yüzeyindeki demir oksitten dolayı Kızıl Gezegen olarak da bilinir.

En çok uzay aracı gönderilen gezegendir.

JÜPİTER

Güneş'e yakınlık bakımından beşinci sıradadır.

Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

Görünmeyen bir halkası vardır.

79 adet uydusu vardır.

Güneş sistemindeki en büyük uyduya sahiptir (Ganymede Mars'tan büyüktür).

Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.

SATÜRN

Güneş'e yakınlık bakımından altıncı sıradadır.

82 adet uydusu vardır

Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.

Halkaları vardır.

En büyük ikinci gezegendir.

URANÜS

Güneş'e yakınlık bakımından yedinci sıradadır.

27 adet uydusu vardır

Amonyaktan oluşan bir atmosferi vardır.

Halkası vardır.

En büyük üçüncü gezegendir.

Güneş etrafında 900 ye yakın eksen eğikliği nedeniyle varil gibi döner.

NEPTÜN