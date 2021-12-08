‘İBB’de 732 milyon liralık soygun var’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
, TBMM
Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nce (İBB) gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlükler yapıldığını açıkladı. Otobüs bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili ihaleleri Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ
isimli bir şirketin aldığını belirten Canikli, 7 ihalede ortalama yaklaşık maliyete göre indirim oranının yüzde 1 olduğunu kaydetti. Canikli, "Sadece belli firmalar giriyor, o firmalara diyorlar ki 'Siz, eksik belge verin, ihale dışı kalın'. Tek başına ihaleyi alan o firmaya da yaklaşık maliyet rakamı idare tarafından bildiriliyor, söyleniyor. Yoksa o rakamı yakalaması mümkün değil, eşyanın tabiatına aykırı, milyonda bir ihtimal. Hepsinde tam bir tezgâh kurulmuş. Saadet zinciri. Müthiş bir organizasyon" dedi. Canikli, "Maliye müfettişliği görevinde bu tür soruşturmaları çok yaptım. Kanuna, mevzuata aykırılıklarla karşılaştık, gereği yapıldı. Sistematik bir yolsuzlukla hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihalede yaklaşık 732 milyon lira fazladan ödeme yapılmış. 1993'teki İSKİ skandalı
bunun yanında devede kulak kalır" diye konuştu. ANKARA