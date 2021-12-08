Kara araçları da insansızlaşıyor! TSK, İKA ACROB’ları envanterine aldı

Yüksek manevra kabiliyetine sahip dayanıklı araç platformu üzerine entegre edilen ACROB İKA'lar, zorlu arazi ve hava koşullarında keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini icra ederek Mehmetçiğe destek oluyor. Otonom olarak kullanıma veya uzaktan komutaya imkan veren İKA'lar 5 kg ağırlık, 14 cm yükseklik, 65 cm uzunluğa sahip. Azami 5 km hıza ulaşabilen İKA'lar sulardan geçiş yapabiliyor. Üzerine entegre edilebilen keşif ve gözetleme sistemleri olan üstün teknolojiye sahip İKA'lar yeni nesil yürüyüş takımları ile beton, kum, çakıl gibi yüzeylerde de kullanılabiliyor.
OPERASYONLARIN BAŞARI YÜZDESİ ARTIYOR
İnsansız kara araçları askeri, gözetleme, güvenlik hizmeti, isyan kontrolü, rehine durumu, emniyet, kolluk kuvveti ve sınır devriyesi gibi farklı türdeki uygulamalarda kullanılabiliyor. Uzmanlara göre, savaş alanlarında ve operasyonlarda başarı yüzdesini arttıran araçlar bu teknolojiye sahip olan askeri birlikler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bölgedeki enkaz yapıları dâhil her türlü bölgeye girerek gerekli bilgileri toplayabilen İKA'lar, belirlenen hedefleri araçlarla yok edilebiliyor. Uzmanlar İKA teknolojisinin dünya çapında mevcut askeri operasyonlarda kritik destekleyici kabiliyet sağladığını ifade ediyor. Şehir savaşlarında tehditlerin yoğun olmasıyla artan kayıpları azaltmak için de kullanılan ürünlerle piyadelerin bulunduğu riskli alanlarda tehdit unsurları yok edilebiliyor. Uzmanlar, hızlı ve saptanması zor olan bir insansız kara aracının meskûn mahal operasyonlarda yaşanılan kayıpları da azalttığını ve faydalı yükleri sayesinde, düşman hedefleri karşısında yüksek başarı elde edebildiğini dile getiriyor.
Yerli üretim İKA'lar arasında ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek hareket kabiliyetine sahip KAPLAN insansız kara aracı ailesi, OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri'nin geliştirdiği DEMİRHAN, EKTROLAND Defence tarafından milli imkânlarla geliştirilen BOĞAÇ ve ASELSAN ile TEAS firmalarının birlikte geliştirdiği 8×4 inansız kara aracı TARANTULA öne çıkıyor.