Kara araçları da insansızlaşıyor! TSK, İKA ACROB’ları envanterine aldı



OPERASYONLARIN BAŞARI YÜZDESİ ARTIYOR

İnsansız kara araçları askeri, gözetleme, güvenlik hizmeti, isyan kontrolü, rehine durumu, emniyet, kolluk kuvveti ve sınır devriyesi gibi farklı türdeki uygulamalarda kullanılabiliyor. Uzmanlara göre, savaş alanlarında ve operasyonlarda başarı yüzdesini arttıran araçlar bu teknolojiye sahip olan askeri birlikler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bölgedeki enkaz yapıları dâhil her türlü bölgeye girerek gerekli bilgileri toplayabilen İKA'lar, belirlenen hedefleri araçlarla yok edilebiliyor. Uzmanlar İKA teknolojisinin dünya çapında mevcut askeri operasyonlarda kritik destekleyici kabiliyet sağladığını ifade ediyor. Şehir savaşlarında tehditlerin yoğun olmasıyla artan kayıpları azaltmak için de kullanılan ürünlerle piyadelerin bulunduğu riskli alanlarda tehdit unsurları yok edilebiliyor. Uzmanlar, hızlı ve saptanması zor olan bir insansız kara aracının meskûn mahal operasyonlarda yaşanılan kayıpları da azalttığını ve faydalı yükleri sayesinde, düşman hedefleri karşısında yüksek başarı elde edebildiğini dile getiriyor.