Katarlı kardeşlerimiz Türkiye’nin büyümesine katkı sunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi Katar ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından imzalanan 15 ortak anlaşmayla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaretindeki hitabında özetle şunları söyledi:

KATAR'IN İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİNİ KENDİMİZİNKİNDEN AYIRMIYORUZ: Hangi kökene ve mezhebe sahip olursa olsun Körfez halkları bizim özbeöz kardeşimiz. Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi bu anlayışla ilerletmeye çalışıyoruz. Katarlı kardeşlerimiz Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunuyor. Biz de onlara gereken desteği veriyoruz. Katar'ın istikrar ve güvenliğini, kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz. Dost, kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik. Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.







15 TEMMUZ'DAKİ DAYANIŞMAYI UNUTAMAYIZ: Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere, Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda güçlenmesini arzu ediyoruz.







ŞEYH TEMİM, HÜRJET VE GÖKBEY HAKKINDA BİLGİ ALDI



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi. Erdoğan ve Al Sani, burada TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.







MEHMETÇİĞE SESLENDİ: KATAR HALKININ GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞSUNUZ



TÜRK ordusu mazisiyle dünyanın en köklü ordusudur. Bu ziyaretimiz vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının size yönelik teveccühüne de yakından şahit oldum. Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla, Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla, gayretlerinizle, disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim.



KADIN HAKLARI OLMADAN KALKINMA GERÇEKLEŞMEZ



EMİNE Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması'nda konuştu: Sürdürülebilir kalkınmayla kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani kadınlar, temel insan haklarını kullanmadığı, eğitimden ve istihdamdan mahrum kaldığı zaman kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün değil.