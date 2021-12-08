Millete saygısı kalmamış

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) önceki gün Türk siyasi tarihinde şimdiye kadar görülmemiş en ahlak dışı hareketlerden birine sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, TBMM Genel Kurulu
'nda bütçe görüşmeleri kapsamındaki konuşması sırasında yaptığı el hareketiyle bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki seviyeyi yerlere düşüren hareketine hem vatandaşlardan hem de siyasilerden tepkiler sürüyor. Çok sayıda siyasi isim, Kılıçdaroğlu'nun hırsı nedeniyle şirazeden çıktığını ve kendisini kaybetme noktasına geldiğini ifade etti. AK Parti, MHP ve BBP'den gelen tepkilerden bazıları şöyle:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
: Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey'in Gazi Meclis
'te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle "edepsiz" hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
: Partisindeki taciz ve tecavüzlere ses çıkaramayan, kasetle işbaşına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletimize yaptığı hareket... Sözün bittiği yerdeyiz. Yazıklar olsun!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
: Kılıçdaroğlu'nun haksız eleştirilerini, ithamlarını, yalanlarını, mesnetsiz iddialarını geçtik. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı, Atatürk'ün partisi iddiası taşıyan bir partinin lideri, Gazi Meclis'te bizim ifade etmeye hayâ ettiğimiz çirkin bir el hareketi yapıyor. Yaşına bakıyoruz 72. Bulunduğu makama bakıyoruz, en büyük ikinci partinin genel başkanı. Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta. Yaptığı hareket, siyasi karakterinin ve üslubunun bir yansıması adeta. İyice şirazeden çıktı. Hırsı gözünü karartmış.
AK Parti İzmir Milletvekili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan: Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak.
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
: Konuşacak söz bulamayan sözde bir parti lideri!!! Kemal Bey, Gazi Meclis'in kürsüsünde yaptığı rezil hareketle "Namussuz siyaseti getireceğim" derken yalan söylememiş. Yazıklar olsun!
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
: Kılıçdaroğlu kendini kaybetti. Ülke tarihinde yaşanmamış çirkin bir hareketti. İnsanın jest ve mimikleri, zihninde yer alan duygu ve düşüncelerin dışavurumudur. Çok çirkin olan bu davranışı kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun iyice dibe vurduğunu gösteriyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu, tecrübeli bir genel başkan ama acemi şoförler gibi heyecan yaptı ve tabiri caizse duvara ya da direğe tosladı. Art niyetli olmadığını, istem dışı olduğunu düşünüyorum. Yorumu da kamuoyuna ve halkımıza bırakıyorum.