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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Sözde eyalet sorumlusu terörist öldürüldü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sözde eyalet sorumlusu terörist öldürüldü

PKK’nın sözde eyalet sorumlusu Rubar kod adlı terörist Ferhat Tunç, Şanlıurfa kırsalında gizlendiği evde etkisiz hale getirildi

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. İHA destekli operasyonda timlerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristin PKK'nın sözde "GAP Rıha eyalet sorumlusu" "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Tunç'un evinde incelemede bulunan güvenlik birimleri duvarlarda kırmızı boya ile HDP yazısı yazıldığı gördü. Ayrıca 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurup, güvenlik birimlerini tebrik
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Sözde eyalet sorumlusu terörist öldürüldü
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