Sözde eyalet sorumlusu terörist öldürüldü

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nca, Şanlıurfa, Bozova
, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. İHA destekli operasyonda timlerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristin PKK'nın sözde "GAP Rıha
eyalet sorumlusu" "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç
olduğu tespit edildi. Tunç'un evinde incelemede bulunan güvenlik birimleri duvarlarda kırmızı boya ile HDP yazısı yazıldığı gördü. Ayrıca 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurup, güvenlik birimlerini tebrik