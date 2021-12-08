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Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:09

Vekilin baba acısı! Meclis kürsüsünde gözyaşlarını tutamadı

ANKARA
Vekilin baba acısı! Meclis kürsüsünde gözyaşlarını tutamadı

TBMM Genel Kurulu dün Meclis, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçelerini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile ilgili partisinin görüşlerini anlatmak için kürsüye gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, konuşmasının sonunda "Başta Balıkesirspor Kulübünün kuruluş aşamasında aktif rol oynamış, Gençlik ve Spor Bakanlığımızda yıllarca hizmet etmiş, Bisiklet ve Halter Federasyonu Asbaşkanlıkları ile Hakem Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 11 branşta millî hakem, millî futbol hakemi babam Ahmet Aydemir olmak üzere, ahirete irtihal eden, hayatı spora ve sporcuya adanmış, tüm spor adamlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Mutlu konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Mutlu'yu kürsüden indikten sonra bir süre arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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Vekilin baba acısı! Meclis kürsüsünde gözyaşlarını tutamadı
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