124 Kimin Numarasıdır? 124 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Alo 124 diğer tüm çağrı merkezleri gibi vatandaşların sorunlarına ve sorularına çözüm bulma amacıyla oluşturulmuş bir çağrı merkezi numarasıdır? Peki, 124 kimin numarasıdır? Alo 124 neden aranır? İşte, tüm merak edilenler...

124 Nerenin Numarası?

124 Türkiye İstatistik Kurumu'na ait telefon numaralarından biridir. Hafta sonu ve resmi tatiller hariç saat 09.00 ile 18.00 arası çağrı merkezlerinde bulunan yetkililer aracılığı ile vatandaşlardan gelen tüm soru ve taleplere cevap vermektedir. Alo 124 çağrı merkezi aracılığıyla iletişime girebileceğiniz TÜİK'e yapılan tüm çalışmalar ve istatistikler hakkında soru sorabilirsiniz.

124 Nolu Telefon Neden Aranır?