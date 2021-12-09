CHP’li belediye göz yumdu! Ankara’da trilyonluk rantın hesabını soran yok





NEREDE ADALET

AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkan ve yöneticilerinin trilyonlarca liralık haksız ranta göz yumduklarını söyledi. Akça, "Burada devam eden ticari faaliyetlere karşı hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Nerede yaptırım, nerede hakkaniyet" diyerek, Çankaya ve Büyükşehir belediyelerinin derhal kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ve söz konusu yerlere yaptırım uygulanmasını istedi.