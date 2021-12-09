CHP’li belediye göz yumdu! Ankara’da trilyonluk rantın hesabını soran yok

Koru Mahallesi'ndeki Ankaralılar ve Meksika Caddesinde, Gordion AVM'nin hemen karşısında bulunan 42196/1 ve 42104/28 numaralı iki adet konut parseline, konut amaçlı iki blok inşa edildi. Bloklardan biri tamamlanınca, alt katına dükkanlar yapıldı. Çankaya Belediyesi, usulsüzlüğe göz yumması yetmiyormuş gibi, burada işyeri açılması konusunu Ankara Büyükşehir Meclisi'ne getirdi. Büyükşehir meclisi, konut bölgesinin ticaret yolu haline getirilmesi önerisini reddetti. Dosya, Çankaya Belediyesi'ne iade edildi.
Ancak Çankaya Belediyesi açıkça bağlayıcılığı olan kararları görmezden geldi. Başka girişimlere örnek teşkil edecek nitelikteki ticari faaliyetlere göz yumuldu. Kısa sürede inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi. İki bloğun altındaki trilyonluk dükkanlara tek tek ünlü markaların tabelaları asılmaya başladı.
NEREDE ADALET
AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkan ve yöneticilerinin trilyonlarca liralık haksız ranta göz yumduklarını söyledi. Akça, "Burada devam eden ticari faaliyetlere karşı hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Nerede yaptırım, nerede hakkaniyet" diyerek, Çankaya ve Büyükşehir belediyelerinin derhal kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ve söz konusu yerlere yaptırım uygulanmasını istedi.
VATANDAŞA EMSAL TEŞKİL EDECEK
Meclis üyesi Murat Akça, usulsüzlükle ilgili şu hususlaradikkati çekti:
1- Çankaya Belediyesi, söz konusu parsellerde yer alan konut parsellerine ticari alanların açılmasına neden göz yumuyor?
2- Bu kadar merkezi bir yerde, belediye böyle bir konuya dikkat etmezse, bu ihmalin benzer durumdaki alanlara emsal teşkil etmesini nasıl engellenir?
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3- Belediye bu usulsüzlüğü bilmesine ve görmesine rağmen neden yaptırım uygulamıyor?
4- Çankaya'da kurallara nizami derecede uyan esnaf ve girişimcilerin hakkı nasıl savunulacak?