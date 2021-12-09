HDP’li vekilin bölücü sözleri cezasız kalmadı

TBMM
Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerinin görüşmesinde kürsüde bölücü sözler sarfeden HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin
'e, Genel Kurul'a İçtüzük gereği üç birleşim katılmama cezası verildi. HDP adına konuşan Maçin "Geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz" dedi. Bölücü ifade kullanan HDP'li vekile yapılan oylama sonucu ceza verildi. Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç
. Maçin'in Genel Kurul salonundan çıkmasını istedi. Maçin bugün ve yarın da Genel Kurul çalışmalarına katılamayacak.