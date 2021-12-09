İSTAÇ Genel Müdürü görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci'nin 9 Aralık'ta görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Aslan Değirmenci, 23 Haziran 2019'dan sonra yeni yönetimle birlikte İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de Genel Müdür oldu. Ancak İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 2 ay boş kalan İSTAÇ Genel Müdürlük makamına 13 Kasım 2020'de Aslan Değirmenci getirildi.

Görevinde 1 yılı henüz dolduran Değirmenci'nin neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Konya ilişkin ise İBB yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.