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Giriş Tarihi: 9.12.2021 22:11

İSTAÇ Genel Müdürü görevinden istifa etti

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İSTAÇ Genel Müdürü görevinden istifa etti

İBB iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci’nin bugün görevinden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci'nin 9 Aralık'ta görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Aslan Değirmenci, 23 Haziran 2019'dan sonra yeni yönetimle birlikte İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de Genel Müdür oldu. Ancak İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 2 ay boş kalan İSTAÇ Genel Müdürlük makamına 13 Kasım 2020'de Aslan Değirmenci getirildi.

Görevinde 1 yılı henüz dolduran Değirmenci'nin neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Konya ilişkin ise İBB yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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İSTAÇ Genel Müdürü görevinden istifa etti
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