Meclis’te yumruklu kavga

TBMM
Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. CHP grubu adına konuşan Bursa milletvekili Erkan Aydın
'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'ya yönelik sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Aydın'ın İçişleri Bakanı Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz
'a ait olduğu iddia edilen uçağa bindiğini ileri sürmesi tansiyonu yükselti. Bakan Soylu oturduğu yerden Aydın'a "Şerefinle konuş" diye tepki gösterdi. Aydın'ın Soylu'ya cevap vermesi ile bir anda ortalık karıştı. CHP'li vekiller Soylu'nun oturduğu bölüme yürüdü. AK Partili vekiller CHP'li vekillerin Soylu'ya fiziksel saldırıda bulunmasını önlemek için CHP'lilerin bulunduğu yere gidince vekiller arasında itiş kakış yaşandı, Tartışma arbedeye dönüştü. AK Partili Salih Cora
ile CHP milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. Kavga büyüyünce TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç
oturuma ara vermek zorunda kaldı. Verilen arada da tartışma devam etti. Araya milletvekillerinin girmesiyle kavga sona erdi. Eda IŞIK
/ ANKARA