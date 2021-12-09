Pençe-Yıldırım Harekatı’ndan acı haber: 1 Mehmetçik şehit

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı personelleri Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23) Irak'ın kuzeyinde Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında; terör örgütü saldırısı sonucu şehit oldu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Valiliği sosyal medya hesabında; "Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in şehit haberi, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Çelik ve Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan babası Şahin Çelik'e, askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin naaşı bugün Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. Şehidin, yarın Yerköy'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildri.