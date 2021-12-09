Soyer kendisini yalanladı! 529 milyonluk yalan

En düşük teklif ile ihaleyi kazanan ikinci düşük teklif arasındaki 529 milyon liralık farkı kamuoyuna açıklamakta zorlanan Soyer, önceki gün "İhaleyi kazanan firmayı biz değil Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) belirledi" diyerek topu EBRD'ye attı. EBRD'nin bu tür ihalelerde belirleyici olmadığı, sadece tavsiyede bulunduğunun ortaya çıkması üzerine Soyer, dün de ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklama ile adeta kendi kendisini yalanladı. Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "İhale sonucuna Avrupa Yatırım Bankası değil oluşturduğumuz ihale komisyonu karar veriyor. Geçtiğimiz günlerde ihale sonucunu açıkladık. En düşük teklifi eledik. İhaleyi en düşük ikinci teklifi veren diğer firmaya verdik." dedi. Soyer'in tamamen birbiri ile çelişen açıklamaları kent gündemine bomba gibi düşerken yaşananlar skandal olarak nitelendirildi. Öte yandan ihalede değerlendirme dışı bırakılan diğer firmaların ihale sonucuna itiraz etmeye hazırlandıkları öğrenildi.

529 MİLYON LİRALIK FARK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine kendisini yalanladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar Euro bütçeli Buca Metrosu İhalesinin 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine 3 milyar 921 milyon 481 bin lira ile arada 529 milyon lira daha fazla teklif sunan Gülermak A.Ş'ye verildiğini açıkladı. İki teklif arasındaki 529 milyon liralık fark olması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yaşananları sert bir dille eleştirip Soyer'i İzmirlinin parasını peşkeş çekmekle suçladı.

TOPU EBDR'YE ATTI

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ihaleyi neden en düşük ikinci teklifi veren firmaya verdiklerine ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu. Burada topu projenin finansmanını sağlayan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na atan Soyer, "Bu uluslararası bir ihale ve uluslararası ihale normlarına tabii. Buna tek başımıza biz karar vermiyoruz. Bunun finansmanını sağlayan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, bağımsız bir denetmen atıyor. Onlar değerlendiriyorlar. İhale başka birine de verilebilirdi... Biz sadece en düşük iki tanenin sorgusunu istedik. En düşük iki taneyi gönderdik onlara, diğerlerini de tabi ki biliyorlar... Başka birine de verebilirlerdi ama bu firmayı seçtiler" dedi.

ÇARK ETTİ

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankasının bu tür ihalelerde belirleyici olmadığı, sadece tavsiyede bulunduğunun ortaya çıkması üzerine dün ulusal bir televizyonun canlı yayına katılan Soyer bir önceki açıklaması ile çelişen açıklamalarda bulundu. Adeta bir önceki açıklamalarını kendi ağzı ile yalanlayan Soyer; "İhale sonucunu Avrupa Yatırım ve Kalkınma bankası değil tabiki bizim kurduğumuz komisyon belirliyor" dedi. Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Üçyol-Buca metrosu için 480 milyon avroluk kaynak bulduk. Buca Metrosu İhalesine 9 teklif geldi. En düşük iki tanesini sorgulaması yapılması lazımdı. Bir tuhaflık gördük. Sorgusunu istedik 'Açıklama yapın' dedik. Avrupa Bankasına da 'madem bunun finansörüsünüz siz de bilirkişiyle bunu kontrol ettirin' dedik. Gönderdik. Onlar bizim yaptığımız sorguyu denetlediler. Bize gönderdiler. Dolayısı ile ihalenin kime verileceğine tabii ki bizim ihale komisyonumuz karar veriyor. Avrupa Yatırım Bankası değil. En düşükten birini eledik ve diğerine ihaleyi verdik. Onlarla da mutabık kalarak bu kararı verdik" dedi.

İTİRAZ EDECEKLER

Soyer'in iki gün arayla tamamen birbiri ile çelişen iki açıklama yapması kent gündemine bomba gibi düştü. Yaşananlar skandal olarak nitelendirilirken ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılan firmaların ihale sonucuna itiraz etmeye hazırlandıkları öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

İhalede değerlendirme dışı kalan firmalar ihale sonucuna ilişkin karar kendilerine tebliğ edildikten sonra yasal süresi içinde İzmir Büyükşehir Belediyesine itiraz edebilecek. İhale komisyonu itirazları tek tek değerlendirip karara bağlayacak. Eğer komisyon ilk kararında diretip itirazları ret ederse değerlendirme dışı kalan firmalar itirazlarını kısa adı KİK olan Kamu İhale Kurumu'na taşıyabilecek. Kamu İhale Kurumu firmaların itirazlarını ve ihale sonucuna ilişkin değerlendirmeleri inceleyecek. Eğer itirazlarda haklılık payı bulursa düzeltici işlem kararı alıp ya ihale komisyonundan kararını yeniden gözden geçirmesini isteyecek ya da ihaleyi iptal edip yeniden yapılmasına karar verecek. Her iki durumda da katılımcı firmalar gerek görmeleri halinde kararı yargıya taşıyabilecek.

DAHA ÖNCE DE ÇARK ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz aylarda İzmir depremi sonrası ağır hasarlı binaların dönüştürülmesine ilişkin kredi konusunda da birbiri ile çelişen açıklamalar yapmıştı. Dünya bankasından 340 milyon dolarlık kredi bulduklarını belirten Soyer "Kredi 6 aydır Cumhurbaşkanımızın önünde onay bekliyor" demişti. Daha sonra Dünya Bankası Türkiye Direktörünün Soyer'i yalanlaması üzerine Soyer AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyareti sonrası ikinci bir açıklama yaparak "Henüz onaylanmış Cumhurbaşkanımızın önünde bekleyen bir kredi yok. Dünya Bankası ile sözlü mutabakat var." Demişti. Soyer'in bu açıklamaları kamuoyunda "Soyer çark etti" şeklinde yorumlanmıştı.