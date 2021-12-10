Hazreti Mevlana hayranı olan ve Müslüman olduktan sonra Konya
'ya gömülmek istediğini vasiyet eden Fransız Profesör Eva De Vitray
Meyerovitch'in naaşı ölümünden 9 yıl sonra 2008'de vasiyeti yerine getirilerek Konya'da defnedilmişti. Müslüman olduktan sonra "Havva" ismini alan kadın profesör, 13 yıldır Mevlana'nın gölgesinde yatıyor. 1998'de Konya'da katıldığı konferansta, "Beni öldükten sonra Konya'da Mevlana'nın gölgesine defnedin" diyen ünlü Fransız Profesör Meyerovitch, daha sonra Müslüman olup "Havva" adını aldı. 1999'da hayatını kaybeden Meyerovitch'in cenazesi, ailesi tarafından Fransa
'nın başkenti Paris
'te toprağa verildi. Meyerovitch'in vasiyeti o dönem Konya Büyükşehir Belediyesi
'nin girişimleriyle yerine getirildi. Ölümünden 9 yıl sonra 2008'de Konya'ya getirilen Meyerovitch'in naaşı, 17 Aralık'ta kılınan cenaze namazının ardından tarihi Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
ÇOCUKLARI DA KABUL ETTİ
Prof. Dr. Abdullah Öztürk
, mezarın Konya'ya taşınma hikayesi ile ilgili şunları anlattı: "Ölümünden yıllar sonra öğrendim ki, defninde 9 yılı bitiyor, 10'uncu yılında ise mezarlık ücreti ödenmezse ortak çukur denilen bir yere kemikleri alınıp atılacakmış. Ağlayarak Paris'e gittim. Oğlu ilk ücreti ödemiş ama ikinci on yıl sonra da tekrar bu ücretin ödenmesi lazım. Paralı mezar. Paris'e gittim ve gece mezarında ağladım, Yasin-i Şerif
okudum. 'Yarabbi sen bize yardım et, sen yolumuzu açarsın' dedim, kaldırdım elimi, 'Eğer bu kadın samimi idi ise aç önümüzü ver bir çaresini' diye dua ettim. Çocukları ile konuşup vasiyetini anlattım. Onlar da kabul edince cenazeyi Konya'ya getirdik."