Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur’an-ı Kerim bütün insanlar için bir hayat rehberidir

"Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın en büyük müjdesi Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz ayet-i kerimede, 'Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır' buyuruyor. En büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'den ve Allah Resulü Efendimizin sünnetinden başka insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran başka bir reçete yoktur. Allah Resulü Efendimiz veda hutbesinde bizlere emanet bıraktığı iki şey var. Sizlere iki şeyi emanet ediyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetimdir."

"İMAMLARIMIZA HAFIZ OLUN TAVSİYESİNDE BULUNUYORUM"

Erbaş, Türkiye genelinde illeri ziyaret edip bütün hocalarla çeşitli konuları istişare ettiklerini dile getirerek, "Hocalara 'Yaşınıza bakmayın. Siz mihrapta eğer hafız bir imam, kürsüde hafız bir vaiz, minberde hafız bir hatip olarak bulunursanız çok daha etkili ve faydalı din hizmeti yapmış olursunuz" diye tavsiyede bulunuyorum" ifadelerini kullandı.