Ekşi Sözlük'ün tarafsızlık iddiası ve tavrı... "Erdoğan'a hakaret serbest, CHP'ye eleştiri yok"

Tarafsızlığı her dönem tartışma konusu olan Ekşi Sözlük bu yanıyla eleştirilerin odağı konumunda. Tarafsızlık iddiasında bulunan sitenin uygulamaları ise bu çizgiden uzak bir noktada olduğunu gözler önüne seriyor.
"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİNİ ELEŞTİREN KİŞİ İKİNCİ PAYLAŞIMDA ATILIYOR"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Ekşi Sözlük'ün hakaret ve sövgü merkezi haline geldiğini vurgulayan Kıran, "Bu yapılanmanın en önemli özelliği, istedikleri kişileri yazar yapabiliyor olması." dedi. Paylaşımlarda eşitliğin ve ifade özgürlüğünün olmadığını da vurgulayan Kıran, "Diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun ifadesini eleştiren kişi ikinci paylaşımda sistemden atılıyor." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZA AĞIZA ALINMAYACAK HAKARETLER SİTEDE DURUYOR"
Kıran açıklamalarının devamında, "Sayın cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a ve ailesine yönelik, AK Partili bürokratlara yönelik hakaretler sistemde duruyor. Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak hakaretler sitede duruyor." şeklinde konuştu.
"EKİBİN GÖREVİ CHP LEHİNE ARGÜMANLARI ÖNE ÇIKARMAK"
Öte yandan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan da konuyla ilgili görüş bildirdi. Alan, "Ekşi Sözlük yazarı ne dedi. 200 kişilik bir ekip var. Bu ekibin görevi ne; CHP lehine argümanları öne çıkarmak, Başkan Erdoğan aleyhine işlenen hakaretler, sözler bu tür paylaşımları da yaygınlaştırmak." dedi.
"KİŞİYE YA DA HESABA ULAŞILAMIYORDU"
Sitede Peygamber'e bile hakaret edildiğini aktaran Alan, "Oradaki hakaretlerle ilgili çalışma yapıldığında ya kişiye ya da hesaba ulaşılamıyordu. Ekşi Sözlük de bu yapılan paylaşımları kaldırmamakta direniyordu." şeklinde konuştu.
"CHP İLE EKŞİ SÖZLÜK ARASINDA FİNANSAL BAĞ VAR"
CHP ile Ekşi Sözlük arasında finansal bağ olduğunu da belirten Alan, "Dönüp baktığımızda finans ağını CHP'nin yönlendirdiğini söylüyor. Daha önce CHP milletvekilliğinden ayrılmış isimlerin ifadeleri var." dedi.