Ekşi Sözlük'ün tarafsızlık iddiası ve tavrı... "Erdoğan'a hakaret serbest, CHP'ye eleştiri yok"

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİNİ ELEŞTİREN KİŞİ İKİNCİ PAYLAŞIMDA ATILIYOR"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Ekşi Sözlük'ün hakaret ve sövgü merkezi haline geldiğini vurgulayan Kıran, "Bu yapılanmanın en önemli özelliği, istedikleri kişileri yazar yapabiliyor olması." dedi. Paylaşımlarda eşitliğin ve ifade özgürlüğünün olmadığını da vurgulayan Kıran, "Diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun ifadesini eleştiren kişi ikinci paylaşımda sistemden atılıyor." ifadelerini kullandı.