FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 24 gözaltı, 5 FETÖ’cü aranıyor

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen, aralarında ihraç kaymakam adayı, ihraç emniyet müdürü ve ihraç öğretmenlerinde bulunduğu 29 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen operasyonda an itibariyle 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri saklandıkları evde yakalandı