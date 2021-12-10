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Giriş Tarihi: 10.12.2021 09:19 Son Güncelleme: 10.12.2021 09:23

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 24 gözaltı, 5 FETÖ'cü aranıyor

EMİR SOMER EMİR SOMER
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 24 gözaltı, 5 FETÖ’cü aranıyor

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen, aralarında ihraç kaymakam adayı, ihraç emniyet müdürü ve ihraç öğretmenlerinde bulunduğu 29 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda an itibariyle 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri saklandıkları evde yakalandı

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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 24 gözaltı, 5 FETÖ'cü aranıyor
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