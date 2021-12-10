Geri dönüşümde 2023 hedefi

"Barcelona
Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz
'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22), Türkiye
'nin ev sahipliğinde Antalya Belek
'te gerçekleştirildi. Dün Taraflar Konferansı'nda ve konferans kapsamında düzenlenen COP22 Kadın Liderleri Toplantısı'nda konuşan Emine Erdoğan
şunları söyledi:
2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi
kapsamında hızlı adımlar attık. 2019'da plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattık ve 2019-2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma sağladık. Bu da 354 bin ton plastik atığın engellenmesi demek. 14 bin 640 ton sera gazı
salımının engellenmesi de bu uygulama sayesinde oldu. Sıfır Atık
uygulamasının başladığı günden bu yana 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geri kazanım oranı, projeye başladığımızda yüzde 13 iken şimdi yüzde 22'nin üzerine çıktı. 2023 için hedefimiz yüzde 35.
Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almamız gerekiyor. Mavi ekonomiye, yeşil ve döngüsel ekonomilere geçişi hızlandırmak için adımlar atmalıyız. Tüketim odaklı sistemlerin panzehiri, kadın vizyonuyla kurulmuş, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen yeni bir dünya olacak. Akdeniz'in geleceği kadınların vizyonuyla şekillenecek.
'YEŞİL KALKINMA HAMLESİ BÖLGEMİZİ DÖNÜŞTÜRECEK'
(Emine Erdoğan) Türkiye 2053 Net Sıfır Emisyon
hedefini açıkladı. Yeşil kalkınma hamlesi, ülkemizi ve bölgemizi dönüştürecek bir devrin başlangıcı. Akdeniz'i korumak için ortak bir çabamız var. Kısa zamanda, çöpten arındırılmış ve biyoçeşitliliği korunmuş masmavi bir Akdeniz'e kavuşmayı umuyorum.
DÜNYA 'SIFIR ATIK'IN ADRESİ OLARAK TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar
, SABAH
'a konuştu:
ÇÖP MİKTARINI DA AZALTMAMIZ LAZIM:
Emine Erdoğan dünyada çevre, iklim ve sıfır atıkla ilgili konulara gönül vermiş, bu konularda gece-gündüz mesai harcayan, kafa yoran dünyadaki tek first lady. Hanımefendinin yaptığı güzel bir iş dünyanın 197 ülkesinde ses getiriyor. Sıfır atık projesi çok kıymetli. Ekonomimizin gelişmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve depolanan çöp miktarının azaltılması gerekiyor. Türkiye ve dünyada ortalama kişi başı bir kilogram günlük çöp üretiyoruz. İstanbul'da günlük 18 bin ton civarında çöp çıkıyor. Çöp miktarını da azaltmamız lazım.
SIFIR ATIK İŞİNİ BAŞARMALIYIZ:
Avrupa Birliği çöp depolamayı bıraktı. İstanbul'da 3 bin tonluk çöp yakma tesisi açıldı. Orada da emisyon problemiyle karşılaşılıyor, dünya bu yakma tesislerini bile kapatmaya başladı. Sıfır atık işini başarmamız lazım.
EN ÜST SEVİYEDEN SAHİPLENME:
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ni himayesine alması tüm kurumlar, vatandaşları daha duyarlı hale getirdi. Emine Hanım sıfır atıkla ilgili bütün toplantılarımıza katılıyor ve uluslararası toplantılara geliyor. Hanımefendi, "Bakın biz bunları yapıyoruz" diyor ve oradaki karar alıcılara güzel örnekler teşkil ediyor. Bu en üst seviye bir sahiplenme olarak görülüyor. Daha önce de BM'de COP26 başkanlığını yürüten Alok Sharma, Emine Erdoğan ile bir görüşme yapmıştı. Dünya, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu konularda duyarlı ve etkili olduğunu biliyor. Bunun için Sharma gibi bir isim, özellikle hanımefendiyle görüşerek bir saat boyunca Türkiye'nin desteğini istedi. Hanımefendinin yaptığı güzel bir iş dünyanın 197 ülkesinde duyuluyor ve ses getiriyor.