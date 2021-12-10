Haberler Gündem Haberleri Yol TV'ye röportaj veren kişiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! İBB şirketinde çalışan işçiye parayla yalan söyletmişler
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:38

Yol TV'ye röportaj veren kişiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! İBB şirketinde çalışan işçiye parayla yalan söyletmişler

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Yol TV’ye röportaj veren kişiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! İBB şirketinde çalışan işçiye parayla yalan söyletmişler

Bir sokak röportajında Yol TV’ye 'Asgari ücrete çalışıyorum, her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum' şeklinde konuşan kişinin İBB iştiraki İSTAÇ’ta operatör olan Fırat Bıcırdı olduğu ortaya çıktı. Bıcırdı’nın 6 bin 300 TL net maaş aldığı röportaj için ise 100 lira verildiği öğrenildi

Yol TV'de 'Asgari ücrete çalışıyorum, her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum' şeklinde Bahçelievler Şirinevler meydanında sokak röportajı veren kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSTAÇ'ta operatör olarak çalıştığı ortaya çıktı. Bıcırdı'nın net maaşı 6 bin 300 TL olduğu belirtilirken bu röportaj için de 100 lira para aldığı iddia edildi.

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Öte yandan Bıcırdı'nın skandal röportajına ilişkin detayların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

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Yol TV'ye röportaj veren kişiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! İBB şirketinde çalışan işçiye parayla yalan söyletmişler
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