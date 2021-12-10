İBB’yi örgüt merkezine çevirdiler

CHP ve HDP işbirliği sonucunda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) örgüt merkezine dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, CHP ile HDP arasında yaşanan işbirliğinin İBB'de işe alımlara nasıl yansıdığını gözler önüne serdi. Soylu, TBMM Genel Kurulu
'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
TERÖRLE İLTİSAKLI 557 KİŞİ
İBB'de CHP ile HDP işbirliğine ilişkin Soylu, "Seçimden önce terör örgütü ile iltisaklı kişilerin belediye ile iltisaklı yerlere girebileceğini söylemiştim. Evet doğru söyledim. Şu anda onların önemli bölümü içeride, bir büyük bölümü de mahkemelerde yargılanıyor. İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı, 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK/KCK kaydı var. 82 DHKP-C kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin MKP kaydı var. Diğerlerinin de kayıtlarına bakıyoruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara
Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihale dosyalarıyla ilgili konuşan Soylu, "İstanbul'da 34 dosya var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisinden önceki 34 dosyanın 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosya ile ilgili olarak hukuka aykırılığa rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmemiştir. Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığı
'na ait olduğundan dolayı şirket denetimi ile ilgili dosya Ticaret Bakanlığı'mıza gönderilmiştir" dedi. Bakan Soylu, 6 dosya ile ilgili ön inceleme taleplerini onayladığını belirtti.
2 MİLYARLIK VURGUNA SORUŞTURMA
BAKAN Soylu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde 11 bin 415 ihalenin, yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık kesimindeki 9 bin 791 ihalenin de doğrudan temin ve pazarlık usulüyle yapıldığını belirterek, İBB yönetiminin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
ile İETT
üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar liralık vurguna yönelik soruşturma başlatıldığını da açıkladı. Soylu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey
açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ü açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihale ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı. Burada bize de gelen ihbar çerçevesinde yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle soruşturma başladı" ifadelerine yer verdi. Barış SAVAŞ /
SABAH