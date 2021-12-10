Pitbul çetesinde 8 kişi tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Gebze ve Çayırova İlçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, silahla yaralama, çek, senet tahsilatı ve tehdit gibi suçlar işledikleri ileri sürülen gruba yönelik başlatılan takip sonucu, önceki gün Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda bölgede "Dağlı Kardeşler" ve "Pitbul Çetesi" olarak bilinen gruptan 16 kişi gözaltına alındı.

KILIÇ , BIÇAK VE TÜFEK

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapmış oldukları aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek,125 fişek, 33 kartuş, 1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, dara ağırlığı 2 gram olan kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi. Şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Akşam gec saatlere kadar devam eden sorgulama sonucu 8 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.