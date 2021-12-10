Türk Devletleri’nden önemli toplantı

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, üye ve gözlemci devletlerden düşünce kuruluşu üyesi akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kıran, İstanbul'un tarih boyunca düşünce merkezi olduğunu ifade ederek, Türk devletlerini, akademik bakış ve düşünce dünyasının geleceğe yön verecek tezleriyle çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in ortaya koyduğu 2040 Vizyonu'nun İstanbul Zirvesi'nde kabul edilmesinin önemine işaret eden Kıran, önlerinde yeni hedefler manzumesi bulunduğunu belirtti.

Önlerindeki 5 yıllık somut hedeflerle Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde yer alan her bir ülkeyi, çok daha güçlü kılacak adımları birlikte hayata geçireceklerini ifade eden Kıran, "Bu adımların düşünce altyapısını tesis etmek, çok daha bu adımları kalıcı ve etkili hale getireceğinden hiç kimsenin şüphesi yok. O yüzden bu mekanizmayı Türkiye Cumhuriyeti olarak çok önemsiyoruz ve başından itibaren de Türk Devletleri Teşkilatı'mız içerisinde bu mekanizmanın güçlenmesi adına her türlü adımı Stratejik Araştırmalar Merkezimiz riyasetinde atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kıran, Türk Devletleri Teşkilatı'nın geçmişten bugüne elde ettiği kazanımları yarına çok daha güçlü şekilde taşımak için düşünce kuruluşlarının çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşundan bugüne attığı adımların önemine işaret eden Kıran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle son dönemde Azerbaycan'ın, Karabağ'daki azatlık mücadelesi, 30 yıllık işgali 44 gün içerisinde son derece dirayetli ve kararlı bir şekilde sonuçlandı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin koşulsuz ve şartsız desteğiyle, Türk Devletleri Teşkilatı'mızın arkasında hissettiği desteğiyle birlikte bu azatlık mücadelesinin başarıyla sonuçlandırılması, bu motivasyonun temel kaynağı. Şimdi bize düşen bu motivasyonu, bu enerjiyi, bu birikimi, bu ivmeyi doğru bir şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha da güçlenmesine kanalize etmek ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan her bir ülkenin bu teşkilatın üyesi olma sorumluluğunu ve onurunu, bölgemizin bir refah ve kalkınma adasına dönüşmesi için de seferber etmesidir."

Türk Cumhuriyetleri'nin bugün bağımsızlıklarının 30. yılını kutladığını ve bu ülkelerin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Kıran, bununla da gurur duyduklarını söyledi.

- "30 yıl öncesine göre Türk Cumhuriyetleri çok daha güçlü konumda"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün 30 yıl öncesine göre Türk Cumhuriyetleri'nin ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok daha güçlü konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün siyasi anlamda önümüzde çok daha aydınlık bir perspektif var. İktisadi anlamda, stratejik anlamda, coğrafi anlamda, bugün sahip olduğumuz coğrafyanın dünya siyasetine yön verme potansiyeline düne nazaran çok daha fazlasıyla sahip olduğunu görüyoruz. Asya kıtasının yükselişinin, bütün dünyadaki güç rekabetini değiştirdiğini gözlemliyoruz. Bu akışı, bu değişimi doğru şekilde yönetmek de yine bizlere düşüyor. Bizler, Türk Devletleri Teşkilatı olarak dünyadaki bu değişimi, Asya kıtasının yükselişini, Türk Devletleri Teşkilatı'mız bünyesinde her geçen gün yeni mekanizmaların ihdas edilmesini, her geçen gün yeni bir üyenin bu teşkilata katılmasını doğru bir şekilde yönetme iradesine de sahip olmamız gerekiyor. Değişimi doğru okumak elbette önemli ama değişimi yönlendirme iradesine sahip olmak çok daha önemli. Türk Cumhuriyetleri olarak biz tarih boyunca aslında bu iradeye sahip olan devletlerden müteşekkil bir örgütüz."

Şimdi önlerinde aydınlık bir perspektif bulunduğunu bildiren Kıran, bu amaçla önlerinde bulunan projelerin, bölgedeki fırsatların doğru değerlendirilmesinin kendilerine büyük kazanımlar getireceğini söyledi.