Yerde ekmek yığınları, maskesiz işçiler! Ankara Halk Ekmek’te skandal görüntüler

Söz konusu ekmekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak yerine bayatlayana kadar bekletiliyor. Tepki çeken görüntüler özel bir işletmeye ait olsa denetimlerde hijyen cezası alması kaçınılmaz. Ancak burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası.

Yerde ekmek yığınları, maskesiz işçiler! Ankara Halk Ekmek'ten skandal görüntüler | Video

YERLERDEKİ EKMEK YIĞINLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kamuoyunun tepki gösterdiği görüntüler özellikle yerlerdeki ekmek yığınları dikkat çekiyor. Ayrıca pandemi döneminde sokakta dolaşırken bile maske takılması zorunlu olurken, hijyenin her dönem zorunlu olduğu ekmek üretiminde işçilerin bazıları maskesiz, eldivensiz çalışıyor.