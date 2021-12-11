Antalya’da feci kaza: Olay yerinde hayatını kaybetti...

Korkunç kazada kamyon 4 araca çarparak durabildi. Aarçların hurdaya döndüğü kazada 07 AGG 074 plakalı araçtaki sürücü Mustafa Ünal Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan yeğeni Berfin Özek, damadı Samet Kaplan kızı Huriye Kaplan ve 10 günlük torunu Zeynep Kaplan kazada ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Başından darbe alan lise öğrencisi Berfin Özek ise yoğun bakıma alındı. Zeynep bebek annesi Huriye ve babası Samet ile birlikte tedavisini sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan korkunç kazanı ardından kamyon sürücüsü Yusuf K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sanık sürücü ilk ifadesinde yağış nedeni ile aracın kaydığını söylediği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Ünal Uysal'ın cenazesini almaya gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Uysal'ın cansız bedeni Kaş'ın Bayındır Kasaba mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Uysal'ın Finike ilçesinden yeni otomobil alarak kızı, damadı, torunu ve yeğeni ile birlikte Antalya'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.