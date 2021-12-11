Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: "Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz"





"BU HİKAYENİN KAHRAMANI SİZLERSİNİZ"

2023 seçimlerine giden süreçte, parti teşkilatının ve çalışmalarının büyük öneminin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten bu yana AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerde birinci parti olmasında partililerin büyük payı olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla, tahriklere kapılmadan, kavgaya gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2001'den beri hep olduğu gibi bugün de yarın da itidalli hareket edecek, siyasi rekabetin toplumsal husumete dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan, yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk dersinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen, burada tekrarlamak da fayda görüyorum, Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine, gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle, davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken, diğer taraftan da siyaset kulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda, kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya, yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın, bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen, yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı ve partimizi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Teşkilat Akademisi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Biz bir hikaye yazdık, 20 yıl boyunca ülkeye çok şey kazandırdık, hizmetler kattık. Bunun için gururluyuz. Heyecanımız dipdiri. Bu hikayenin kahramanı üyelerimizdir. Bu hikayenin kahramanı hepinizsiniz" açıklamasında bulunurken, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Sizlere güveniyoruz. Bu hikaye devam edecek. 2023'te de güçlenerek devam edecek. 2023'ün bir farkı var, İzmir'de de inşallah iktidar olacağız" diye konuştu.

(AÇ-OG-HA-Y)



11.12.2021 12:53:44 TSI

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