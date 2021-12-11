Lodos Sahilleri yine kırmızı yosunlarla kapladı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmurla birlikte sahile vuran dev dalgalar nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.



Lodosun etkisi ile kıyıya vuran kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladı. Yosunları temizlemek için Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren yosunları temizlemek için çalışmaya başladı. Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapanlar yürüyüş yollarındaki kırmızı yosunları görünce şaşkınlık yaşadılar.





Sahilde spor yapanlar ise her lodosta kıyıların kırmızıya dönüştüğünü belirtirlerken Marmara denizinin ölen canlıları denizin dışına kusması gibi gördüklerini söylediler.