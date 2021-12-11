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Giriş Tarihi: 11.12.2021 13:36

Lodos Sahilleri yine kırmızı yosunlarla kapladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Lodos Sahilleri yine kırmızı yosunlarla kapladı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahilini yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunlar kayalıkları ve yürüyüş yollarını kırmızı renge dönüştürdü.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmurla birlikte sahile vuran dev dalgalar nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

Lodosun etkisi ile kıyıya vuran kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladı. Yosunları temizlemek için Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren yosunları temizlemek için çalışmaya başladı. Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapanlar yürüyüş yollarındaki kırmızı yosunları görünce şaşkınlık yaşadılar.



Sahilde spor yapanlar ise her lodosta kıyıların kırmızıya dönüştüğünü belirtirlerken Marmara denizinin ölen canlıları denizin dışına kusması gibi gördüklerini söylediler.

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Lodos Sahilleri yine kırmızı yosunlarla kapladı
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