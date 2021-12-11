Şehide iftira yetmedi, polisleri de hedef aldı! Küfür-hakaret iftiraları bir defa daha çürüdü

Çulcu'nun yerde yatan Cevher'in başına 2 el daha ateş ettiğini belirten en yakın görgü tanığı İsmail Ö.'nün ifadesinde de Şehit Cevher'in Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin bir beyan geçmedi. Şehit ettiği Emniyet Müdürü Cevher'e küfür ve hakaret ettiği iftirasını attığı öne sürülen Polis Memuru tutuklu Çulcu polisleri de hedef aldı. Çulcu "Gözaltına alındıktan sonra polisler bana şiddet uyguladı" dedi. Katil hakkında hazırlanan iddianamede "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil zanlısı Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından 3 kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi. Kadın Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi (31) rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan 2 çocuk babası Cevher'i şehit eden ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil Çulcu'nun yargılanması sürüyor. Lise mezunu Çulcu, Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmadaki ifadesinde "Öldürme düşüncem yoktu. Anlık gelişen olaydı. Gözaltına alındıktan sonra polisler bana şiddet uyguladı" dedi.

KATİL NASUH ÇULCU



İFADELERDE TEK BİR KÜFÜR DAHİ GEÇMEDİ



Katil zanlısı Çulcu ilk ifadesinde şehit ettiği Hasan Cevher'in kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etmiş, o iddialar Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede yer alan görgü tanıklarının ifadeleriyle çürümüştü. Olayı anlatan 5 tanığın ifadelerinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür yer almamıştı. Tanıkların ifadelerinde Şehit Emniyet Müdürü Cevher'in katil Çulcu'ya olay günü "Evladım neden böyle yapıyorsun. Anlat erkek erkeğe konuşuyoruz. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum, bu işi uzatma" dediği ortaya çıkmıştı. Çulcu'nun "Ben Elif komisere sarkıntılık yapmıyorum ve ciddi düşünüyorum" demesi üzerine de Hasan Cevher'in "Sen laftan anlamayacaksın. İdari Büro'dan eli kalem tutan bir personel çağırın. Elif komiserden uzak durması hakkında ikaz yazısı yazın. Tutanağı dosyasına ekleyin. Alın bunu buradan, karakola götürerek ifadesini alın. Bu şahıstan tehdit ve hakaretten ötürü şikayetçi olacağım. Silahını alın" dediği tanık ifadelerinde yer almıştı. SABAH, katilin küfür-hakaret iddialarının asılsız olduğunu gösteren bir ifadeye daha ulaştı.





EN YAKIN GÖRGÜ TANIĞI DA KÜFÜR DUYMAMIŞ



Olayın yaşandığı Hakkari Polisevi'nin yemekhanesinde garson olarak görev yapan ve olayın en yakınındaki görgü tanıkları arasında olan 48 yaşındaki İsmail Ö. "Yaklaşık 3 yıldır Hakkari Polisevi'nin yemekhanesinde garson olarak hizmet veriyorum. Olay günü Nasuh Çulcu yemekhanenin giriş kapısının karşısındaki masalardan birinde oturuyordu ve dikkat çekici bir şekilde sürekli yemekhane giriş kapısını izliyordu. Duyduğum kadarıyla Çulcu, Elif Ş. isimli komisere takıntılı ve saptantılıydı.

Ben yemekhaneyi temizlerken Nasuh Çulcu, Cevher'in bulunduğu masaya gitti. Konuşmaya başladı. Cevher'in Çulcu'yu kolundan tutarak bahçeye çıkan kapıdan çıkardığını ve polislere teslim ettiğini gördüm. Hasan Cevher sonra yemekhaneye geri geldi ve benden çay istedi. Çayı verdikten sonra tekrar temizlik yapmaya başladım. Bir el silah sesi üzerine arkamı döndüm. Cevher'in yere yığıldığını gördüm. Bu esnada Nasuh Çulcu, yerde uzanmış şekilde yattığını gördüğüm Hasan Cevher'in baş kısmına 2 el daha ateş etti. Hemen Hasan Cevher'in yanına doğru koştum. Nasuh Çulcu da yemekhaneden dışarıya çıktı" dedi. Olayın en yakın tanıklarından İsmail Ö.'nün ifadesinde de Şehit Cevher'in Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin bir beyan geçmedi.



"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK" DENİLMİŞTİ



Katil Nasuh Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede ayrıca "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. İddianamede "Şüpheli ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başı ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başı ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacıyla hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği için rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Çulcu'nun, Elif Ş.'yi defaten rahatsız ettiği de iddianamede yer almıştı. Şehit Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından tek bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi. Şehit ettiği Hasan küfür ve hakaret ettiği iftirasını attığı öne sürülen Polis Memuru tutuklu Çulcu'nun "Gözaltına alındıktan sonra polisler bana şiddet uyguladı" diyerek polisleri de hedef aldığı ifade edildi.