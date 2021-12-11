Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi Rize Bölge Trafik Müdürlüğünde yaşatılacak

İyidere'nin Rize'nin giriş kapısı olduğunu vurgulayan Mete, "Burada yapılacak olan tesisi de Altuğ müdürümüzün ismi ile taçlandırmak için yola çıkmıştık. Bu olayın gerçekleşmesinde, bugünlere denk gelmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum. İmzalar atıldı toplam 178 metrekare alanda 4 katlı 825 metrekarelik bir bina inşa edeceğiz. Bitirilme süresi bir yıl. İnşallah yüklenici firmamızın çabası ile 11 Aralık emniyet müdürümüzü anma gününde binamızı açmaya vesile olacağız." diye konuştu.