Terör saldırısında şehit olanlar 5. yılında anıldı

İstanbul
'da
5 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park
'ın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 7'si vatandaş 46 şehit, olayın 5'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Şehitler için terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'nde saat 11.30'da anma töreni düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, protokol ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende şehitler için Beyoğlu
İlçe Müftüsü Arif Cevlek, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı. Şehitler için Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutuldu. Patlamada şehit olan polis memuru Mehmet Zengin'in annesi Birsel Zengin gözyaşı dökerek "Oğlumla patlamadan önce konuşmuştuk. 5 yıl oldu, oğlumu çok özledim. Her yıl gelip oğlumu anıyorum. Ömrüm yettiğince ismini yaşatacağım" dedi.