Haberler Gündem Haberleri Türkiye’yle omuz omuza çalışacağız
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Türkiye’yle omuz omuza çalışacağız

Türkiye’yle omuz omuza çalışacağız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, zirvede "Karabağ: Bir Zaferin İletişimi" başlıklı konuşma yaptı: Türkiye ile Azerbaycan bütün alanlarda olduğu gibi, iletişim ve medya alanında da omuz omuza çalışacak. Kardeş Türkiye, iletişim alanında da sadece bölgemizde değil, dünyada da kendi stratejik politikasını hayata geçiriyor. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ve kardeş Türkiye'den medya mensuplarımız omuz omuza bu hakikat savaşındaydı. Bu hakikati dünyaya anlatmak istikametinde çalıştılar. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını günden güne işgal etse de, dünya Azerbaycan'ı kınıyordu. İnsanlarımız Ermeni ordusu tarafından öldürüldüğünde, 'Azerbaycanlılar Ermenileri öldürüyor' diye takdim edilirdi. Burada, sahte 'Ermeni soykırımı' adı altında tüm dünyada bu propaganda hayata geçirilmekteydi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’yle omuz omuza çalışacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA