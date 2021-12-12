Türkiye’yle omuz omuza çalışacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, zirvede "Karabağ: Bir Zaferin İletişimi" başlıklı konuşma yaptı: Türkiye
ile Azerbaycan
bütün alanlarda
olduğu gibi, iletişim ve
medya alanında da omuz
omuza çalışacak. Kardeş
Türkiye, iletişim alanında
da sadece bölgemizde
değil, dünyada
da kendi stratejik
politikasını hayata
geçiriyor. Karabağ
Savaşı'nda
Azerbaycan
ve kardeş
Türkiye'den
medya
mensuplarımız
omuz omuza
bu hakikat savaşındaydı.
Bu hakikati dünyaya
anlatmak istikametinde
çalıştılar. Ermenistan
,
Azerbaycan topraklarını
günden güne işgal etse
de, dünya Azerbaycan'ı
kınıyordu. İnsanlarımız Ermeni ordusu
tarafından
öldürüldüğünde,
'Azerbaycanlılar
Ermenileri öldürüyor'
diye takdim edilirdi.
Burada, sahte 'Ermeni
soykırımı' adı altında
tüm dünyada bu propaganda
hayata geçirilmekteydi.