Yerli motorda seri üretime geçildi

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Türkiye'nin büyük atılım yaptığı savunma sanayii ile ilgili sevindirici bir haber daha paylaşarak füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri üretimine başlandığını söyledi. Akar, F-16 alımı ile ilgili ABD'den olumlu yanıt beklediklerini, bunun olmaması halinde başka seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi. TBMM Genel Kurulu
'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken konuşan Akar, F-35 görüşmeleriyle ilgili olarak, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında, güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabiî olarak başka seçenekleri değerlendirmek durumunda kalacaktır" dedi.
ÜRETİME BAŞLANDI
Akar yerli motor üretimi için de seri üretime geçildiğini belirterek şöyle konuştu: "Füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri üretimine başlanmıştır. Taktik Tekerlekli Araçlar, FIRTINA obüsü
, ALTAY tankı
, GÖKBEY
ve ATAK
helikopterleri ile Akıncı insansız hava aracı için de yerli motorlar üretilmiş olup test faaliyetleri sürmektedir. Bunların yanı sıra Elektrik Zırhlı Muharebe Aracı Projesi
kapsamında zırhlı M113 aracına hibrit tahrik sistemi entegrasyonu tamamlanmıştır. Sistemin FIRTINA obüsü ve tanklara uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."