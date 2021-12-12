Haberler Gündem Haberleri Yerli motorda seri üretime geçildi
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Yerli motorda seri üretime geçildi

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Yerli motorda seri üretime geçildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, füzeler için turbojet motor, insansız hava araçları için de yerli motorların seri üretimine başlandığını söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin büyük atılım yaptığı savunma sanayii ile ilgili sevindirici bir haber daha paylaşarak füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri üretimine başlandığını söyledi. Akar, F-16 alımı ile ilgili ABD'den olumlu yanıt beklediklerini, bunun olmaması halinde başka seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken konuşan Akar, F-35 görüşmeleriyle ilgili olarak, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında, güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabiî olarak başka seçenekleri değerlendirmek durumunda kalacaktır" dedi.

ÜRETİME BAŞLANDI
Akar yerli motor üretimi için de seri üretime geçildiğini belirterek şöyle konuştu: "Füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri üretimine başlanmıştır. Taktik Tekerlekli Araçlar, FIRTINA obüsü, ALTAY tankı, GÖKBEY ve ATAK helikopterleri ile Akıncı insansız hava aracı için de yerli motorlar üretilmiş olup test faaliyetleri sürmektedir. Bunların yanı sıra Elektrik Zırhlı Muharebe Aracı Projesi kapsamında zırhlı M113 aracına hibrit tahrik sistemi entegrasyonu tamamlanmıştır. Sistemin FIRTINA obüsü ve tanklara uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli motorda seri üretime geçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA