14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli

Şehirlerarası güzergâhın ana geçiş merkezlerinden biri olan Bolu
Dağı' ndaki dar, bariyersiz ve ışıklandırmanın olmadığı yollar, üzerine birde sis ve buzlanma eklenince sürücülere yıllarca kabus yaşattı. Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 23 Ocak 2007'de açılan Bolu Dağı Tüneli
ile birlikte ise çift yünlü yollar yapıldı, bariyerler ve ışıklandırma sistemi eklendi.
Başbakan Erdoğan, tünelin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Milletin, ülkenin bir büyük rüyası gerçekleşti. Milletimizin talepleri doğrultusunda yol almanın, milletimizin ideallerini gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşıyoruz" demişti. Bolu Dağı güzergâhında eski dönemlerin acı hatırlarını en çok biriktirenler ise Aylin Urgal
'ın da öldüğü kazanın yaşandığı, Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesinde bulunan Darıyeri Hasanbey köyü sakinleri... Unutulmayan kazaların tanıkları, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
1985'TEKİ TRAJİK KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ŞARKICI AYLİN URGAL'IN OĞLU: O TÜNEL OLSAYDI İKİZ KARDEŞİMLE 5 YAŞINDA ANNESİZ KALMAZDIK
ARTIK ÇOCUKLARIN HAYATI BİZİM GİBİ YARIM KALMIYOR
BİR dönemin yıldız ses sanatçılarından Aylin Urgal, 26 Nisan 1985'te, Ankara
'dan İstanbul
'a dönmek için bindiği otobüsün Bolu Dağı'nda uçuruma yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmişti. O otobüste ölen 21 kişiden biri de Urgal'ın kardeşi Abidin Eker
'di. Urgal, trajik kaza sonrası ardında daha 5 yaşındaki ikiz çocukları Tevfik ve Uğur'u bıraktı. İkizler yaşamlarını sürdürdükleri İzmir'de anneleri gibi müzikle ilgileniyor.
Sahnede annelerinin şarkılarını da söyleyen ikizlerden Uğur Soyurgal
, duygularını SABAH'a anlattı: Babam bize annemizin ve dayımızın Bolu'da trafik kazasında öldüğünü söylediğinde 5 yaşında çocuktuk ve annesiz kalmıştık. Şimdi 42 yaşındayım. O kazadan sonra ben hiç Bolu Dağı'ndan geçmedim. Geçemedim. Allah tarafından belki de... Allah oradan geçmemi istemedi belki de.
ŞARKILARI HERKESI DUYGULANDIRIYOR
Annemin şarkılarını, bıraktığı plaklardan dinleyip öğrendim. Ben klarnet, gitar çalıyorum. Solistlik yapıyorum. Kardeşimle ayrı ayrı çalışıyoruz. Sahnede annemin şarkılarını söylediğimde o yılları bilenler çok duygulanıyor. Tabii ben de duygulanıyorum. Kaza yerini uğursuz buluyoruz. Tünel bazı şeyleri değiştirdi. Artık çocukların hayatı bizim gibi yarım kalmıyor. Yıllar içinde olay yerini kafamda o kadar canlandırdım ki, tünel olsaydı belki annesiz kalmayacaktık.
ŞİMDİ YOLLARIMIZ MÜKEMMEL
Köy sakini Mustafa Birinci (64):
Babam da ben de Darıyeri Hasanbey köyünde doğup büyüdük. Çiftçiyim. Eskiden çok kaza olurdu. Araçlardan, çok ölmüş insan çıkardık. Şarkıcı Aylin Urgal'ın da öldüğü kazada hava sisliydi. Sabah kazanın olduğunu duyduk. Otobüsü aradılar ama bulamadılar. Çünkü, gitmek için yol yoktu. Kazayı yapan firmadan çalışan bir arkadaş gelip yardım isteyince, benim askeriyeden çıkma arazi aracımla, ağabeyimin de aralarında bulunduğu 5-6 kişi gittik. Her yer cesetti. Bir kişinin kafası kopmuştu. Cesetleri bin bir güçlükle köye getirip, morga gönderdik. Cesetlerin kokusu, 1 ay araçtan çıkmadı. O aracı halen kullanıyorum. Artık ceset değil odun taşıyoruz. Şimdi yollar çift şeritli ve bariyerli olduğu için kaza olmuyor.
KAZALAR YÜZDE 99 AZALDI, KÖYÜMÜZ BILE ASFALTLI
Muhtar Hamit Yıldız (60):
1980'de askere gidecektim. 3 arkadaş gezmeye gidecektik. Kayınbiraderimin oğlu, yanımıza gelmek isterken takla atıp hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının da kolu-bacağı kırıldı. Aylin Urgal'ın öldüğü kazada ise 25 yaşındaydım. Çok büyük acıydı. Biz elimizden geleni yaptık. Bu yollarda çok ceset topladım, ambulanslara çok yaralı taşıdım. Bolu Dağı geçişi yapılınca kazalar yüzde 99 azaldı. Yollarımız mükemmel. Köyümüze bile 3 bin 500 metre asfalt döküldü. Altyapı ve kanalizasyon sorunlarını çözdük.
Emekli şoför Bekir Pekyaman (63):
Bolu'da otobüs ve TIR şoförlüğü yaptım. Çok çile çektik. Eskiden Bolu Dağı'na, birinci viteste çıkardık ve bir mola verirdik. Bize bir günlük yol gibi gelirdi. Şimdi Bolu Dağı'nda gidiş geliş 2'şer şerit var. Bolu Tüneli
de ulaşımı rahatlattı.
ESKİDEN 1 SAATTI ŞİMDI DAKİKALAR SÜRÜ YOR
Bolu Dağı esnafı İrfan Çakmak:
Doğma, büyüme buralıyım ve 40 yıldır esnafım. Eskiden yol 3 şeritliydi. Bariyer, ışıklandırma hiçbir şey yoktu. Sisten göz gözü görmezdi. Muavin önde koşa koşa gider, otobüs onu takip ederdi. Türkiye tam ilkel şartlarda gidiyordu. Bolu Dağı bir saatte, bir buçuk saatte iniliyordu, şimdi dakikalar sürüyor. Çok kötü şeyler gördük. Tünel ve yol bizi rahatlattı.
BAZEN GÜNDE 4-5 KAZA OLURDU
Bolu Dağı esnafı Mehmet Pirdal,
Eskiden Bolu'da şoförlük yapıyordum. Ölümcül kaza çok oluyordu. Tünel ve yeni yollar çok iyi oldu.
Eski otobüs firması çalışanı Osman Bekpen:
1990'da bir otobüs firmasına girdim ve 22 yıl çalıştım. O dönemde Bolu Dağı'nda günlük 4-5 kaza oluyordu. Aylin Urgal'ın öldüğü kaza gibi kazaları da çok gördüm. Şimdi ise ayda bir sefer ya olur ya olmaz. Buna, Bolu Tüneli'nin büyük katkısı oldu.