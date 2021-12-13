‘Adalet’ adliyenin maskotu oldu

Muğla Menteşe'de bir kedi olumsuz hava koşullarından korunmak için adliye binasına sığındı. binada görev yapan duyarlı personel tarafından sahip çıkılınca Muğla Adliyesini benimsedi. Kısa sürede Muğla Adliyesinin maskotu haline gelen kediye 'Adalet' ismi verildi. Adliye personeli kedinin olumsuz hava koşullarından korunması için harekete geçti. Bu durumu Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'ya bildirdi. Başsavcının talimatıyla kısa sürede yapılan kedi eviyle Adalet sıcak yuvasına kavuşmuş oldu.

Adliyeye gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği kedi Adalet, sevimliliği ve uysallığıyla dikkati çekti.