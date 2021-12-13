Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan’la normalleşme için Özel Temsilciler atanacak

Son dakika haberi... TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Yakında Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilci atayacağız. İstanbul Erivan arası charter uçuşlarını başlatacağız. Afganistan da kız çocuklarının okula gitmesi için okullarımızı açık tutuyoruz, sadece diplomasi ile sonuç alınabilir. İnsani yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kabil'den Türkiye'ye charter uçuşları başladı, dönmek isteyenler Kabil'e dönüyor.