’Halk Ekmek’ kuyruk oluşunca açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Halk Ekmek önünde bekleyen vatandaşların görüntülerini paylaşmaya devam ederken, kuyrukların yönetim tarafından kasıtlı olarak yaptırıldığını belirten İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar'ın sözlerini güçlendiren görüntüler ortaya çıktı.



KUYRUK OLUŞTU BÜFE AÇILDI



Sancaktepe'de çekilen görüntülerde içerisinde ekmek olan büfenin dışarıda kuyruk oluştuktan sonra açıldığı görüldü.

İBB Meclis üyesi Gaye Zayıf tarafından çekilen görüntülerde büfe, vatandaşların sıraya girmesi ve yoğunlaşmasının ardından açılıyor ve ekmek satışı başlıyor. Bu duruma karşı Zayıf, "Ekmek üzerinden siyaset tam da size göre… Bu videoyu tesadüfen Sancaktepe'de bizzat çektim. Saat 14.51 ekmekler içeride, ama nedense büfe kapalı. Kuyruk oluşup görüntüyü alınca, yani maksat hâsıl olunca büfe açılıyor ve ekmek satışı başlıyor. Ucuz siyaset…." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, Aralık ayı meclisinde yaptığı konuşmada, Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukların bilinçli bir kampanyanın neticesinde ortaya çıktığını belirterek, "Ekmek büfelerine günde 3 defa servis yapılıyordu, bu servis sayısını 2'ye düşürdüler ve zamanında da göndermiyorlar. Gönderdikleri yerlere de yeterli sayıda ekmek göndermiyorlar. Görüntü almak için insanları maalesef kasıtlı olarak bekletiyorlar. Oraya gelip Halk Ekmek büfesinin önünde ekmeğin gelmesini bekleyen insanları yayınlayarak bu vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar" dedi.



HER AY 200 BİN LİRA HUZUR HAKKI ÖDENİYOR



Halk Ekmek fabrikalarının üretim kapasitesiyle ilgili geçmiş döneme ait bilgileri paylaşan Kaynar, şunları söyledi: "AK Parti dönemimizde Halk Ekmek 1 milyon 800 bin ekmek üretecek kapasiteye çıkartıldı. Hatta zorlandığında 2 milyon 400 bin ekmek üretecek kapasiteye çıkabilir. CHP'ye teslim edilen fabrikayı düzgünce çalıştırılamıyor. Üretilen ekmek sayısını düşürdünüz. Yeni büfe istediniz verdik. Hatta 'Tüm bakkallara ekmek verin, vatandaş zorluk çekmeden alsın' dedik ama siz meclisin aldığı bu kararları bile yerine getirmiyorsunuz." Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın olduğunu dile getiren Kaynar, şirketin yönetim kuruluna da yine partililerin getirildiğini belirtti. Kaynar Nama'nın ise aylık maaş ve diğer ödenekler haricinde 20 bin TL huzur hakkı aldığını kaydetti.