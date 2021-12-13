İBB kullanılmayan film platosunda kiracı olmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı 1'inci oturumu 1'inci birleşimi Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel, Kültür A.Ş'de Sayıştay 2020 denetim raporunda ortaya çıkan usulsüzlüklerin cevaplanması amacıyla soru önergesi verdi.



Başkanlık makamı tarafından cevaplanması amacıyla konuşmasını yapan Yücel, "İstanbul'a kazandırdığımız yeni müzeler ile dönemimizde yaptığımız etkinlikler, işletilen mekanlar ve oturmuş kadrolarıyla kültür, sanat ve turizm alanında önemli bir aktör durumunda olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketini, göreve geldiğinizden itibaren başarısız yönetiminizle bugün bu güzide kurumu tanınmaz hale getirdiniz" dedi.



'GÖREVE GETİRDİĞİNİZ KİŞİLERİ İŞTEN ÇIKARDINIZ'



'İBB'nin her biriminde olduğu gibi Kültür A.Ş de görev yapan birçok yetişmiş uzman kadroları darmadağın ederek ya yerlerini değiştirdiniz ya da işlerine son verdiniz' diyen Yücel, "Göreve gelir gelmez Kültür Daire Başkanlığı görevine atadığınız Hülya Muratlı'yı 19 ay sonra işine son verdiniz. Yine 2019 yılında Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirdiğiniz Serdal Taşkın'ı 2020 yılında görevden alarak yerine Murat Abbası getirdiniz. Cemal Reşit Rey Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'u da görevden uzaklaştırdınız. Bir başkasının eserini kendisinin gibi sahiplenen bu nedenle adalet huzurunda hüküm giyen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine atadığınız Mehmet Ergen'e İBB Meclisi yetki vermezken kendisine sahip çıktınız. Usulsüz olarak çalıştırmaya devam ettiniz ve geçtiğimiz günlerde onun da işine son verdiniz. Bakalım diğer göreve getirdiklerinizi ne zaman işlerine son vereceksiniz" diye konuştu.



'KÜLTÜR A.Ş'Yİ TANINMAZ HALE GETİRDİNİZ'



'İsraf var dediniz ama yaptığınız organizasyonlar, harcadığınız astronomik rakamlı etkinlikler ve yönetimsel başarısızlıklar ile Kültür A.Ş yi gerçekten tanınmaz hale getirdiniz' diye konuşan Yücel sorularını şu şekilde yöneltti:



*2020 Sayıştay Raporlarında da tespit edilen kiralama suretiyle edinilen Film Platosunun uzun süre boyunca aktif bir şekilde kullanılmamasına rağmen kiracılık hakkını neden devam ettirdiniz?



*Kullanmadığınız halde bu kiralanan yerlere toplam ne kadar ücret ödediniz?