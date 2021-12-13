İBB Meclisi’nde belediyedeki terörle iltisaklı çalışanlar tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde TBMM'de dile getirdiği ve SABAH gazetesinin belgeleriyle ortay çıkardığı İBB'de işe alınan bazı kişilerin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu durumun belediye yönetimi tarafından ciddiye alınmayıp işe alımları savunduğunu belirtti.

Türkyılmaz, "PKK terör örgütü adına, kırsal alanda eleman aktarımı faaliyetleri sebebiyle gözaltına alınan ve şu anda adli kontrolle yargılaması devam eden bir personelden söz ediyoruz. Böyle bir personelin bugün işe devam edeceğini gururla ifade eden bir İBB var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanperver ve milliyetçi mensuplarına sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum. Muhalefetimizin gereği olarak sizleri uyarıyoruz. İktidar hırsınızın gözünüzü kör ettiği, dostun kim, düşmanın kim olduğunu görmediğinizi biliyoruz. Ve buradan sizi dostane şekilde uyarıyoruz. Çalıştırmaktan ötürü gururlandırdığınız bu kişiler gün gelecek, sizleri de emin olun, rezil edecekler. İBB gibi bir muteber kuruma zarar veren adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını ve behemehal gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sahadan gelen duyumlar ve bilgiler meselenin çok daha vahim olduğunu gösteriyor" dedi.



'HAYVANLARI EMANET ETMİŞLER'



Basına yansıyan isimlerin terör örgütleriyle ilişkileri ve çalıştıkları görev yerlerini paylaşan Türkyılmaz konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Geçen hafta Ankara'da mecliste İçişleri Bakanımız, emniyet ve asayişten sorumlu olan en üst makamda görev yapan Sayın Bakanımızın açıklamaları oldu. Bu açıklamalar mecliste gerçekleşti. Hepimiz Sayın Bakanın görevi hasebiyle söylediklerini ciddiye almak zorundayız. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bunu ciddiye alması gerekiyor. Fakat yapılan açıklamalardan görüyoruz ki söz konusu kişilerin işe alımını destekleyen ifadeler, yaptıklarının doğru olduklarını ifade eden cümleler var. Ben kısaca bilgi vereceğim. İçişleri Bakanımız yapmış olduğu açıklamada terörle bağlantılı ve iltisaklı 'iltisak' ifadesini özellikle kullanmıştı. 557 kişinin işe alındığını ifade etti. Muhtemelen diğer isimleri de süreç içerisinde hepimiz ve kamuoyu yakından öğrenmiş olacak. Şunu da ifade edeyim. Bu konuda biz muhalefet meclis üyeleri olarak Büyükşehir Belediyesi'ni kamuya yakışır bir ciddiyete davet ediyoruz. İlgililer hakkında işlem yapmasını tavsiye ediyoruz. Sayacağım kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç Peyzaj. A. Ş. Ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde göreve getirilmişler. Bu konuda liyakate dikkat ettiklerini görüyorum. Dağları iyi bilenlere hayvanları emanet etmişler arkadaşlar… Kimmiş bu arkadaşlar? Ömer Keleş, 2013'te PKK dağ kadrosuna katıldı. 2017'de yakalandı. Mustafa Kılıç, 2013'te PKK dağ kadrosundaydı… Nurettin Kaya, KCK faaliyetlerinden ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı 14 Temmuz 2012'de tutuklandı. Emrullah Ataman, 2015 yılında Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı'dan PKK'ya katıldı. Fırat D., bugün kamuoyuna yansıdı bu bilgi. Güncel bilgiyi veriyorum. 2015'te Gazi Mahallesi olaylarında Muhammet Fatih Sivri polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı için 2016'da cezalandırıldı, mahkum oldu. Silivri'de F tipi cezaevinde kaldı. Hatta orada açlık grevlerine de katılmış bir kişi. 24 Şubat 2020'de İSPER AŞ'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı personel AŞ'de işe başladı."



'EYLEM TALİMATI ALMAK İÇİN KANDİLE GİTTİ'



İBB Başkan Danışmanı ve Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un SABAH gazetesinin ortaya çıkardığı terör örgütü PKK'ya personel temin ettiği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yargılaması devam eden Sevtap Ayman'a yönelik desteğine değinen Türkyılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir de Büyükşehir sözcüsünün Sevtap Ayman'la ilgili bir açıklaması oldu. Onunla alakalı da kısa bir bilgi vereyim. Bu ismin de örgütle iltisaklı olduğuna dair haber sonrasında İBB sözcüsü Sayın Murat Ongun sosyal medyadan şöyle bir açıklama yaptı. Aynen ifade ediyorum. 'Sevtap Ayman isimli çalışanımız tutuklu değil. Mesleğinin gereği görevini yarın yapmaya devam edecek.' Normal şartlar altında böyle bir haber ortaya çıktığında bir kamu kurumundan şu beklenir: 'Adı geçen personelimizle ilgili soruşturma süreci başlatılmış ve soruşturmanın selamet açısından ilgili personel açığa alınmıştır.' dersiniz değil mi? Fakat İBB sözcüsü bunu gururla ifade ediyor ve şu an bugün itibariyle bu kişi görevinin başında… Kimmiş peki bu personel? 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından… Eylem talimatları almak maksadıyla Kandil'e giden… Bir özel okulda öğretmenlik yaptığı dönemde PKK renkleriyle halay çektiği için hakkında soruşturma başlatılan kişi. 26 Kasım'da daha yeni, geçen aydan bahsediyorum PKK terör örgütü adına, kırsal alanda eleman aktarımı faaliyet sebebiyle gözaltına alınan ve şu anda adli kontrolle yargılaması devam eden bir personelden söz ediyoruz. Böyle bir personelin bugün işe devam edeceğini gururla ifade eden İBB."