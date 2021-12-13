Reklamı var, kendisi yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı ilk oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilk oturumda, Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı Sıddık Özgenç, eğitim yardımlarının kesildiğini belirterek soru önergesi verdi.



İBB Başkanlık makamı tarafından yanıtlanması üzerine verilen soru önergesinde, "Eğitim yardımları İBB'nin yıllardır okuyan öğrencilerimize yaptığı bir yardım kalemidir. Bu yardımlar okullar açıldığında ya da hemen akabinde yapılan yardımlardı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz eğitim yardımları ile ihtiyaçlarını okul açıldığında karşılamak zorundadır. Çünkü bu ihtiyaçlar hemen kullanıma geçecekleri ihtiyaçlardır. Eylül ayından bu yana koca billboardlara reklam girerek "Sen Oku Diye" eğitim ve kırtasiye yardımlarından bahsediliyor, ama bu yardım kalemi, okullar açılalı neredeyse dört ay olmasına rağmen hale verilmedi. Biz vatandaşlarımız adına sorduk, sistemlerde sıkıntı var, banka ile alt yapı çalışması yapılıyor gibi cevaplar veriliyor. Ama algı sanki yardımlar yapılmış gibi ajans çalışması ile devam ediyor. Bu sorunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini İstanbul'daki bu yardımı alan öğrencilerimiz adına buradan ifade ediyoruz" denildi.



Özgenç verdiği soru önergesinde ise şunları sordu:



*Eylül ayından bu yana binlerce öğrencimizin alması gereken kırtasiye ve eğitim yardımları (Sen Oku Diye ) neden bu güne kadar yapılmamıştır?

*Bu yardımların yapılmamasının sorumluları kimlerdir? Denildiği gibi banka mıdır? Banka ise aylar önceden bu hazırlıklar neden sonuçlandırılmamıştır? Ya da banka ise bu gecikmeden amaçlanan nedir? Bu öğrencilerimize bu yardımların geç ödenmesinden kaynaklı maddi ve manevi zararı düşünülmekte midir?



*Tabi buradan şunu da sormak istiyoruz şu kadar öğrencimize yardım yaptık, yapıyoruz derken bunun reklamını yaparken bu yardımların yapılmadığını bilmiyor musunuz? Yok, eğer biliyorsanız neden reklam yerine önce hızlı bir şekilde bu yardımları yapmıyorsunuz?

*Bu yardımların yapılmadığı ile ilgili yüzlerce aile ve öğrencimizden bize şikâyetleri geldiğine göre İBB'ye de mutlaka geliyordur diye düşünüyoruz. Peki, bu şikâyetleri kimler alıyor? Gerekli yerlere iletiyorlar mı? İletiliyorsa bu ilgisizlik nedendir?