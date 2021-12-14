Ankara ve Abu Dabi’de dikkat çeken zamanlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrası başlayan ilişkilerdeki iyileşme hız kazandı.



Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde başlayan iyileşmede dikkat çeken bir zamanlama öne çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine Abu Dabi'ye giderken, BAE Ankara Büyükelçisi de Külliye'de güven mektubunu sunacak.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden alınan bilgiye göre, bugün, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi (BAE) Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Güven Mektubunu takdim edecek.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine Abu Dabi'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, mevkidaşı ile görüşecek.







Bakan Çavuşoğlu'nun BAE makamlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Türk iş insanlarıyla Dubai'de bir araya geldi.

BAE'deki iş insanlarının başarılarından haberdar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gerek bu ülkede gerekse dünyanın her yerinde iş insanlarımızla, vatandaşlarımızla ve sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.



"TİCARETİMİZ DAHA DA ARTACAK"



Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"BAE ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde büyük rol oynayan iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak."

10 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüş ve Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanmıştı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Türkiye ile BAE arasında yapılan anlaşmalar kapsamında 10 milyar dolarlık bir fonun tahsis edildiğini açıklamıştı.

Yatırım anlaşmaları enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarını kapsıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası arasında da iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.