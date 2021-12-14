CHP’li başkanın davasında polis memurları dinlenecek

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförünün trafikte Murat Çağlar Özbakır ile tartışması üzerine açılan karşılıklı davanın 5'inci duruşması görüldü. Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Fethiye Belediye Başkanı Karaca ve şoförü Barış Mete'nin avukatları ile ilçeye tatile geldiği sırada darp edildiğini, aracına zarar verildiğini belirten sanık Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı katıldı.



ZORLA GETİRİLME KARARI KALDIRILDI





4. duruşmada hakkında zorla duruşmaya zorla getirme emri düzenlenen Başkan Alim Karaca hakkında zorla getirilme kararından dönüldüğü anlaşıldı. Birbirlerine, 'alenen hakaret', 'tehdit ve mala zarar verme' yüzünden açılan karşılıklı davada Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı ile Belediye Meclis üyesi tanık olarak dinlendi. Mahkeme, dosya kapsamında olay günü olaya müdahale eden polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ayrıca olaya müdahale eden iki bekçinin kim oldukları ve bilgilerinin tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına hükmetti. Bu nedenle bir sonraki duruşmayı duruşmanın 8 Mart 2022'ye erteledi.