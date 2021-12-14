Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun hakim karşısına çıkıyor

Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini öldüren Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yargılanmaya başlıyor. Dosyanın tek tutuklu sanığı olan katil zanlısı Altun'un duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenilirken, çok sayıda polis de adliye çevresi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi aldı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Katil zanlısı hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yakarak mala zarar verme' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DİĞER SANIKLAR SORUŞTURMA AŞAMASINDA TAHLİYE OLDU

Soruşturma kapsamında katil zanlısı Mehmet Altun dâhil 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan diğer sanıklardan Yahya, Ali ve Ramazan Çalık, İbrahim, Lütfi ve oğlu Ali, Veli ve oğlu Ali, Ayşe ve Harun Keleş'in oğlu Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca tüm sanıklar için 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Katil zanlısı Mehmet Altun'un eşi Zehra, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle, diğer 10 sanık da soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dosyanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Altun, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor. Katil zanlısının mahkemeye getirilmeyeceği, güvenlik amaçlı bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile savunma yapacağı öğrenildi. Diğer tutuksuz sanıklarında duruşmaya aynı yöntemle katılması bekleniyor. Öte yandan adliye binası içerisi ve dışarısında da çok sayıda polis ekibinin görev yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Enbiya Sokak'ta 30 Temmuz tarihinde meydana gelen katliamın Katil zanlısı Mehmet Altun (33), Dedeoğulları ailesinin evine gelerek yanında getirdiği tabanca ile Yaşar (65) ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) tabanca vurarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı memleketi Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde olaydan 5 gün sonra bir mezarlıkta yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.